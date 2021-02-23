Латвию посетит с рабочим визитом президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Визит Кальюлайд приурочен к 100-летию взаимного признания Латвии и Эстонии де-юре и началу дипломатических отношений.

Во время рабочего визита Кальюлайд в Рижском замке встретятся латвийская и эстонская делегации, оба президента сделают заявление для прессы, а затем президент Эстонии посетит Центр передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО.