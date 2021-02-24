В Лудзе совместное распитие алкоголя завершилось смертью мужчины от побоев

В субботу стражи порядка получили информацию, что в Лудзе в частном доме найден труп мужчины 1966 года рождения с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий полиция по подозрению в совершении этого преступления в воскресенье задержала мужчину 1964 года рождения.

Выяснилось, что после совместного распития алкогольных напитков подозреваемый в порыве гнева несколько раз ударил пострадавшего кулаком в лицо, после чего нанес еще несколько ударов по голове и телу. В результате мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он скончался.