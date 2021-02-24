В Лудзе совместное распитие алкоголя завершилось смертью мужчины от побоев
В конце прошлой недели в Лудзе во время конфликта до смерти был избит мужчина, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели в Лудзе во время конфликта до смерти был избит мужчина, сообщает агентство LETA.
В субботу стражи порядка получили информацию, что в Лудзе в частном доме найден труп мужчины 1966 года рождения с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий полиция по подозрению в совершении этого преступления в воскресенье задержала мужчину 1964 года рождения.
Выяснилось, что после совместного распития алкогольных напитков подозреваемый в порыве гнева несколько раз ударил пострадавшего кулаком в лицо, после чего нанес еще несколько ударов по голове и телу. В результате мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он скончался.
Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по невнимательности виновного. За такое грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на три года или без него.