4 гормона, которые влияют на пищевые привычки и вес

О том, какие гормоны регулируют аппетит и что влияет на их работу, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Лига Цируле.

"Пищевые привычки и выбор пищи не всегда поддаются осознанному контролю, ведь на них влияют и гормоны. Гормоны отвечают за передачу мозгу сигналов о том, когда пора есть и когда нужно остановиться. Если в мозг поступают правильные сигналы, человек съедает столько, сколько ему нужно в конкретный момент; если же в этом процессе есть ошибки, то он может съесть слишком много - тогда у него выше риск ожирения, и ему сложнее сбросить вес. Следует иметь в виду, что именно строгие диеты, приводящие к большим колебаниям веса, сильно влияют на гормоны, поэтому главное - придерживаться сбалансированного и полноценного питания, а также достаточно много двигаться", - объясняет фармацевт Лига Цируле.

#1 Гормон голода грелин

Гормон грелин, поступающий в кровь, посылает мозгу сигнал о том, что пора перекусить. Он играет важную роль в употреблении необходимого количества калорий и регуляции уровня жиров. Уровень грелина повышается перед приемом пищи, когда желудок пуст, и понижается вскоре после него. Во время различных диет уровень гормона также может повыситься, что усиливает чувство голода и осложняет процесс похудения. Когда же человек переходит к своему привычному питанию, потерянный вес возвращается, поскольку уровень грелина за время диеты существенно повысился и сигнализирует мозгу о том, что нужно искать пищу.

Уровень грелина невозможно контролировать при помощи медикаментов или диет - чтобы он оставался на нормальном уровне, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, следует избегать крайностей и поддерживать нормальный вес, поскольку резкие изменения веса нарушают выработку всех главных гормонов, в том числе грелина. Рекомендуется есть небольшими порциями, но каждые три-пять часов. Нужно также отводить достаточное количество времени на сон, так как и его нехватка усиливает чувство голода.

#2 Гормон сытости лептин

Гормон лептин вырабатывается жировыми клетками, главная его функция - регуляция энергетических ресурсов организма, в том числе соотношения съеденных и израсходованных калорий и количества накопленных в теле жиров. Когда лептин поступает в гипоталамус, он информирует организм о том, что запасы энергии достаточны и нет нужды продолжать есть. Система выработки лептина развилась исторически, чтобы защитить людей от голода или переедания и тем самым повысить шансы на выживание в природе.