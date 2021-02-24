Коронавирус - лабораторного происхождения? Пока только версия

С самого начала пандемии коронавируса самым спорным считается вопрос о его происхождении. Согласно двум наиболее расхожим теориям, местом, откуда коронавирус SARS-CoV-2 распространился по всему миру, стал либо рынок морепродуктов в Ухане, где вирус передался от животного к человеку, либо лаборатория в Институте вирусологии в этом китайском мегаполисе, в которой произошла утечка.

Вторую теорию поддерживает Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger), профессор Гамбургского университета, в своем недавно опубликованном "Исследовании происхождения пандемии коронавируса". Поскольку, как он подчеркивает в тексте, "не имеется научно обоснованных строгих доказательств" теорий о происхождении коронавируса, он собрал вместе различные косвенные подтверждения: на основании научных статей, публикаций в СМИ и соцсетях, а также бесед с учеными из разных стран. Работа велась в течение всего 2020 года.

Визендангер приходит к выводу, "что как количество, так и качество косвенных доказательств однозначно говорят об утечке из лаборатории Института вирусологии города Ухань как о причине нынешней пандемии".

Гамбургский университет распространил пресс-релиз с выводами и заявлениями Роланда Визендангера, после чего на него с разных сторон посыпалась резкая критика.

Фактчекинг, проведенный DW, не дает оценку тому, насколько достоверна версия о лабораторном происхождении коронавируса или насколько весомы отдельные доказательства. Он лишь поясняет, как оценивать научную базу публикации.

Кто такой Роланд Визендангер?

Роланд Визендангер - профессор Института физики наноструктур и твердых тел Гамбургского университета. Сервис Google Scholar показывает, что к концу 2020 года он приблизительно 36 тысяч раз цитировался в научных статьях, что говорит об определенном авторитете.

Ученый не видит проблему в том, что, будучи физиком, он занимается коронавирусом. В интервью DW он заявил, что пандемия - в настоящее время самая насущная проблема, так что свой вклад в борьбу с коронавирусом могут внести все ученые.

Пробелы в методике

В пресс-релизе указывается, что публикация базируется на "междисциплинарном научном подходе". В сущности Визендангер свел воедино известные факты и указания, говорящие о том, что пандемия вспыхнула из-за лабораторной утечки.

По словам австрийского физика и публициста Флориана Айгнера, научное исследование должно отвечать двум важным критериям. Во-первых, в нем должно быть показано, что автор знает и понимает актуальные научные данные на изучаемую тему. А во-вторых, в нем должно быть представлено что-то новое: сведения или результаты. Но ни тому, ни другому критерию работа Визендангера не отвечает, и, похоже, сам он об этом знает, говорит Айгнер в интервью DW.

"Исследование происхождения пандемии коронавируса" в некоторых пунктах не соответствует даже тем требованиям, которые Гамбургский университет предъявляет к научным работам своих студентов. Например, им рекомендуется избегать нагромождения цитат, чтобы не создавалось впечатление, что автор уклоняется от собственных формулировок.