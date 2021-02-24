Коронавирус - лабораторного происхождения? Пока только версия

С самого начала пандемии коронавируса самым спорным считается вопрос о его происхождении. Согласно двум наиболее расхожим теориям, местом, откуда коронавирус SARS-CoV-2 распространился по всему миру, стал либо рынок морепродуктов в Ухане, где вирус передался от животного к человеку, либо лаборатория в Институте вирусологии в этом китайском мегаполисе, в которой произошла утечка.
Вторую теорию поддерживает Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger), профессор Гамбургского университета, в своем недавно опубликованном "Исследовании происхождения пандемии коронавируса". Поскольку, как он подчеркивает в тексте, "не имеется научно обоснованных строгих доказательств" теорий о происхождении коронавируса, он собрал вместе различные косвенные подтверждения: на основании научных статей, публикаций в СМИ и соцсетях, а также бесед с учеными из разных стран. Работа велась в течение всего 2020 года.
Визендангер приходит к выводу, "что как количество, так и качество косвенных доказательств однозначно говорят об утечке из лаборатории Института вирусологии города Ухань как о причине нынешней пандемии".
Гамбургский университет распространил пресс-релиз с выводами и заявлениями Роланда Визендангера, после чего на него с разных сторон посыпалась резкая критика.
Фактчекинг, проведенный DW, не дает оценку тому, насколько достоверна версия о лабораторном происхождении коронавируса или насколько весомы отдельные доказательства. Он лишь поясняет, как оценивать научную базу публикации.
Кто такой Роланд Визендангер?
Роланд Визендангер - профессор Института физики наноструктур и твердых тел Гамбургского университета. Сервис Google Scholar показывает, что к концу 2020 года он приблизительно 36 тысяч раз цитировался в научных статьях, что говорит об определенном авторитете.
Ученый не видит проблему в том, что, будучи физиком, он занимается коронавирусом. В интервью DW он заявил, что пандемия - в настоящее время самая насущная проблема, так что свой вклад в борьбу с коронавирусом могут внести все ученые.
В пресс-релизе указывается, что публикация базируется на "междисциплинарном научном подходе". В сущности Визендангер свел воедино известные факты и указания, говорящие о том, что пандемия вспыхнула из-за лабораторной утечки.
По словам австрийского физика и публициста Флориана Айгнера, научное исследование должно отвечать двум важным критериям. Во-первых, в нем должно быть показано, что автор знает и понимает актуальные научные данные на изучаемую тему. А во-вторых, в нем должно быть представлено что-то новое: сведения или результаты. Но ни тому, ни другому критерию работа Визендангера не отвечает, и, похоже, сам он об этом знает, говорит Айгнер в интервью DW.
"Исследование происхождения пандемии коронавируса" в некоторых пунктах не соответствует даже тем требованиям, которые Гамбургский университет предъявляет к научным работам своих студентов. Например, им рекомендуется избегать нагромождения цитат, чтобы не создавалось впечатление, что автор уклоняется от собственных формулировок.
Профессор Визендангер приводит страницами выдержки из своих источников. Временами читателю трудно найти абзацы, написанные им самим. Не соответствует рекомендациям для написания научной работы также и то, что отдельные слова, фразы и абзацы он по всей публикации выделяет цветом. "Это можно делать - но тогда это, конечно, не научное исследование, в котором автор не просто копирует тексты, а цитирует их, при этом, в первую очередь, представляя собственные суждения", - говорит публицист Айгнер.