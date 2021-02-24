Праздничная инсталляция или троллинг? В Тарту можно обняться с Кальюлайд, Путиным и Трампом

"Вообще здесь всю зиму действует клуб зимнего плавания, каждый день можно видеть людей в плавках, которые по мосткам идут к прорубленной во льду дорожке и проплывают ее. Вот сегодня этот клуб решил к празднику украсить все (мостки, прорубь) флагами - Эстонии и Тарту.