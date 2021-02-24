Ср, 24.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Видео ⟩ В Италии оползень разрушил часть кладбища, сотни гробов упали в море

Скриншот с YouTube ФОТО: Скриншот с youTube

В Италии в результате оползня часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов с захороненными, сообщает Euronews. 

Инцидент случился на скалах северо-западного прибрежного города Камольи, примерно в 20 км к югу от Генуи. Никто из живых местных обитателей не пострадал, хотя во время оползня рухнули две часовни.

На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры. 

Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.

Кладбище Камольи является одним из самых популярных в этом районе из-за его расположения на туристической Итальянской Ривьере, в историческом портовом городе.

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