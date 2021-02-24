Видео ⟩ В Италии оползень разрушил часть кладбища, сотни гробов упали в море

Инцидент случился на скалах северо-западного прибрежного города Камольи, примерно в 20 км к югу от Генуи. Никто из живых местных обитателей не пострадал, хотя во время оползня рухнули две часовни.

На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры.

Around 200 coffins have fallen into the Ligurian sea after parts of an Italian cemetery collapsed in a landslide. https://t.co/aO7G9hFUG4 pic.twitter.com/1bL5ix2iVc — euronews (@euronews) February 24, 2021

Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.