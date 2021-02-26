Дидрихсоне после скандала: Чего вы хотите добиться - чтобы мы залезли в черный мешок и не выползали наружу?

Она пояснила в Instagram-сториз, что ей важно быть открытой перед своими подписчиками и она не намерена прекращать делиться своими взглядами и буднями публично.

"Одна девушка мне написала: "Вы не хотя стали популярными и узнаваемыми". Да! Когда мы с Наурисом начали работать, это точно не было нашей целью. Я даже не догадывалась, какую ношу придется нести. Когда на тебя льется разного вида дерь**. В последние дни я только и делаю, что объясняю и поясняю что-то кому-то. Не потому я там, где есть. Я не хочу это делать, потому что моя совесть чиста! (...)

Чего вы хотите добиться - чтобы мы залезли в черный мешок, заперли дверь в чулан и не выползали наружу больше? Или наоборот - я сейчас побегу все объяснять, рассказывать? Ну нет, не для того моя жизнь мне дана!

Я вижу в себе такой потенциал жить, идти к цели и мотивировать вас. Я ловлю от этого такой кайф, когда девочки говорят: "Я начала то и то, Элина, ты меня мотивируешь, когда все дерьм***".

(...) Конечно, будут тысячи людей, которые тебя не поймут, которые в своей жизни ничего не хотят достичь. Им ничего в этой жизни не нужно. И они будут уметь только сидеть на диване и со смаком тебя обсуждать", - поделилась Дидрихсоне.

Инфлюенсер отметила, что ей с мужем этот период помог нарастить "толстую кожу".

Также она добавила, что не знала, какая тяжелая ноша - популярность.

"Придет время, и я на это буду смотреть другими глазами. Обо мне говорят только потому, что я делаю, у меня есть достижения.

Если бы я была никто, поверь мне, ты не знал бы моего имени".

Напомним, на заданный подписчиком вопрос, какое у Дидрихсоне отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу. Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной".