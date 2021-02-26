Пт, 26.02.2021
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Даниэль Павлютс

В Индии вакцину от Covid-19 испытывали на обитателях трущоб

ФОТО: EPA/JAGADEESH NV

Жители района трущоб Бхопала в центральной Индии предложат получить вакцину от Covid-19 и 750 рупий (примерно восемь евро), однако люди, согласившиеся на это, получили не вакцину, а были вовлечены в ее клиническое испытание, сообщает CNN.

Как рассказали жители, в декабре в район трущоб приехал белый микроавтобус, размещенные на котором громкоговорители сообщали: "Идите получить вакцину от Covid-19 и 750 рупий".

На предложение откликнулись несколько десятков человек, в большей степени именно из--за обещанного вознаграждения. 750 рупий - это примерно вдвое больше суммы, который обитатель этого района трущоб может заработать за день. Из-за пандемии многие обитатели района остались без работать.

Позднее активисты распространили информацию, что люди в районе Бхопала получили не подтвержденную вакцину от Covid-19, а приняли участие в третьем этапе разработанной в Индии вакцины Covaxin. Часть людей получила вакцину, а часть - плацебо.

Несколько людей, согласившихся на предложение, не знали, что участвуют в испытаниях, а не получают вакцину.

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