Вс, 28.02.2021
Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии

Какая теплица подойдет для твоей грядки, сада или балкона?

ФОТО: Пресс-фото

Стремительно приближается весна, и самые старательные садоводы уже планируют, что посадить в теплице. В свою очередь, для тех, кто готовится возделать свою первую теплицу или восстановить старую, сейчас самое лучшее время подумать о ее покупке. Размер теплицы не имеет значения, если есть желание и энергия получить выращенный своими руками урожай, и даже на балконе можно вырастить свой единственный помидор. 

Ингус Лауманис, руководитель категорий Kesko Senukai Latvia, рассказывает о разнообразии сборных теплиц и материалов.

Удобные теплицы как для ядреной редиски, так и для тучного помидора

Выбор сборных теплиц очень большой, и чтобы в нем не заблудиться, необходимо иметь в виду основные параметры теплицы - размер и материал, из которого изготовлено покрытие каркаса теплицы.

"Теплицы делают из пленки, поликарбоната или стекла. Хотя последние не продаются в супермаркетах, их необходимо специально изготавливать с использованием чрезвычайно прочных конструкций. Пленка - это самое простое и самое дешевое решение, ее относительно легко накладывать, она легкая, эластичная и хорошо пропускает солнечный свет", - говорит Ингус Лауманис. В магазинах представлены полиэтиленовые пленки различных цветов и толщины, на срок службы которых могут повлиять мороз или солнечные лучи.

С другой стороны, поликарбонат менее светопроницаем по сравнению, например, со стеклом, что снижает риск ожога растений. "По структуре листы поликарбоната похожи на стеклопакеты, поэтому здесь меньше перепадов температуры и потерь тепла. Кроме того, если пленка в большинстве случаев служит один сезон, правильно установленный поликарбонат - это решение на несколько лет", - поясняет Ингус Лауманис.

Для тех, кто выращивает зелень или рассаду огурцов и редиса на грядке, есть возможность выбрать парники и теплицы разного размера, а тем, кто выращивает помидоры, доступен ряд традиционных теплиц. Судя по тому, что можно наблюдать в магазинах K Senukai, наибольшим спросом пользуются теплицы из поликарбоната размером 3х4 метра. Ингус Лауманис указывает, что в настоящее время доступны двухметровые дополнения такой же ширины и высоты, как и у ранее купленной теплицы, что позволяет легко растянуть ее в длину, если вы решили увеличить урожайность.

Прочная конструкция особенно важна зимой

Хотя металлические конструкции сборных теплиц намного легче каркасов для стеклянных оранжерей, нет такого, чтобы какую-либо теплицу уносило сильным ветром. С другой стороны, металлические конструкции играют важную роль зимой, когда выпадает значительный слой снега.

"В зависимости от ширины металлических профилей конструкции теплиц и легче, и прочнее. Именно зимой это имеет особое значение, потому что теплицы из поликарбоната на зиму обычно не разбирают. Самые легкие конструкции способны выдерживать вес до 20 килограммов на квадратный метр. Так что снежной зимой нужно следить за тем, чтобы на теплице не скопился снег, который может погнуть каркас. Чем прочнее конструкция, тем спокойнее на душе у владельца - самые прочные каркасы удержат до 180 килограммов на квадратный метр", - поясняет специалист "Kesko Senukai Latvia".

Проблемы с сильным ветром больше связаны с тем, что ветер может сорвать пленку, которая крепится к земле как палатка, или оторвать более узкие листы поликарбоната с недостаточно прочными креплениями. Однако качественные теплицы из поликарбоната изготавливаются из больших сплошных листов, которые крепятся непосредственно к каркасу, таким образом защищая их от повреждений ветром.

Каждой теплице свои умные технологии!

Как и в любой сфере, в садоводстве есть свои стильные аксессуары, которые с каждым годом становятся все популярнее, поскольку люди все больше заботятся о своем комфорте. В наши дни даже пленочные теплицы можно оборудовать умными технологиями.

"Чем меньше теплица, тем быстрее она нагреется и ее нужно более тщательно проветривать. Но циркуляция воздуха важна в теплице любого размера, и здесь неоценимы окна. Если для вас утомительно собственноручно открывать окна утром, а вечером - закрывать, к тому же еще следить за изменениями погодных условий, есть возможность купить специальные автоматические открыватели окон. Они реагируют на жару в теплице и, при достижении определенной температуры воздуха, постепенно открывают окна. И наоборот, когда воздух достаточно остынет, они снова автоматически закрывают окна", - рассказывает Ингус Лауманис.

Еще одно устройство, повышающее удобство теплицы, - это система автоматического полива с таймером, где можно установить частоту и продолжительность полива. Эстеты, в свою очередь, оценят подставки для растений и бордюры для грядок разных размеров и типов, которые помогут теплице стать не только эффективной, но и красивой.

Может ли балкон заменить сад?

Хорошие новости и для тех, у кого единственная возможность заняться садоводством - это балкон многоквартирного дома! "В наши дни производители сборных теплиц подумали обо всех, и в ассортименте магазинов есть мини-теплицы, подходящие для балконов. Как и большие, эти сделаны из пленки или поликарбоната, у них есть окна, которые можно открывать сверху или сбоку, а несколько полок позволяют размещать горшки на разных уровнях", – рассказывает Ингус Лауманис. Он отмечает, что размеры таких мини-теплиц достаточны для выращивания цветов, зелени, а также специально адаптированных сортов овощей, таких как балконные помидоры.

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