В России парень жестоко убил девушку, полиция на вызовы не приехала: сторона обвинения просит ужесточить статью

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Сторона обвинения просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерове. Обвинение для не приехавших по вызов полицейских просят переквалифицировать на более тяжелое.

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Сторона обвинения просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерове. Обвинение для не приехавших по вызов полицейских просят переквалифицировать на более тяжелое

Ленинский районный суд Кемерова вернул в прокуратуру дело двоих полицейских, которые не приехали на вызов об избиении 23-летней студентки Кузбасского государственного технического университета Веры Пехтелевой, которая впоследствии умерла.

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил соответствующее ходатайство гособвинителя, потребовавшего переквалифицировать обвинение полицейским на более тяжкое. Сейчас полицейских дежурной части ОВД по Ленинскому району Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына обвиняют в халатности (часть 1 статьи 293 УК).

Как установило следствие, ночью 14 января 2020 года Веру Пехтелеву несколько часов жестоко избивал бывший приятель девушки Владислав Канюс. Соседи по дому, слышавшие крики студентки, семь раз звонили по номеру "112" с просьбой о помощи, но полицейские на вызов не приехали. В итоге жители дома сами взломали дверь в квартиру, где избивали Пехтелеву, но она к этому моменту уже была мертва.

Создательница сети взаимопомощи женщин "Ты Не Одна" Алена Попова уточнила, что дело нападавшего слушается в том же Ленинском районном суде с декабря прошлого года.

По словам Поповой, Канюс запер и несколько часов бил 23-летнюю Веру Пехтелеву, которая после расставания приехала к нему за вещами. "Нанес не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма В конечном итоге он задушил Веру шнуром от утюга", – рассказала активистка.

Дело против полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова поступило в суд в конце февраля 2021 года, их обвинили в халатности. По части 1 статьи 293 УК им грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо до трех месяцев ареста. Однако гособвинение считает, что их дело нужно переквалифицировать на часть 2 той же статьи — о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По ней им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 26.02.2021