"Я ей посигналил. Она не сбавила скорость": подробности ДТП в Золитуде
В пятницу, 26 февраля, водителю микроавтобуса №366 Rīgas satiksme смену пришлось закончить раньше, сообщает Degpunktā.
В пятницу, 26 февраля, водителю микроавтобуса №366 Rīgas satiksme смену пришлось закончить раньше, сообщает Degpunktā.
В полдень, на улице Ростокас, "бусик" попал в серьезную аварию. На перекрестке с улицей Анниньмуйжас транспортное средство сбоку протаранил автомобиль BMW, за рулем которого сидела женщина. По правилам она должна была пропустить общественный транспорт вперед.
"Да [женщина не посмотрела]. Я примерно на середине увидел, что она даже не тормозила. Я ей посигналил. Может, конечно, мне просто показалось, но она не сбавила скорость", - рассказывает водитель маршрутки.
Галерея: авария на улице Ростокас
Можно только представить последствия происшествия, если бы в маршрутке были пассажиры. К счастью, последний вышел на остановке гораздо раньше ДТП.
По всей видимости в рубашке родилась и сама водительница BMW. Автомобиль сильно повредило, но женщина осталась цела и невредима. Комментировать ситуацию на камеру на отказалась.
Видео: сюжет передачи Degpunktā