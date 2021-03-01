Бывший президент Франции Николя Саркози получил три года тюремного срока: его обвинили в коррупции
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием, сообщает "Медуза".
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием, сообщает "Медуза".
Год из этого срока Саркози должен будет провести в тюрьме, еще два года назначены условно.
Саркози признали виновным в том, что он пытался с помощью подкупа получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.
В качестве улик обвинение предоставило в суд записи телефонных разговоров бывшего президента.
Сам Саркози отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов, сообщает "Русская служба" BBC news.
Саркози, покинувший пост президента в 2012 году, ранее уже попал под подозрения в коррупции.
Сейчас против Саркози расследуется еще одно уголовное дело. Его подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи.