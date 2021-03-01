Сергей Лавров пожаловался на страны Балтии Совету Европы

Обращаясь к Генеральному секретарю Совета Европы, Лавров в письме напоминает, что Россия вступила в Совет Европы 25 лет назад. Это организация, основанная в 1949 году с целью уважения и защиты прав человека, демократии и верховенства закона, в которой состоят 47 стран.

Лавров отмечает, что за это время Россия присоединилась к десяткам соглашений. "Наша страна внесла значительный вклад в ряд приоритетных направлений Совета Европы, включая борьбу с терроризмом и наркотиками, защиту национальных и языковых меньшинств, а также сотрудничество в области здравоохранения, культуры, спорта, образования и искусственного интеллекта", - сказал министр иностранных дел России.

Лавров пишет, что с вступлением России в Совет Европы в 1996 году "казалось, что мечта нескольких поколений европейских политиков об "общем доме" от Лиссабона до Владивостока станет реальностью".

"Вспоминая эти годы, нужно задаться вопросом, почему европейцы не смогли в полной мере воспользоваться этой исторической возможностью, почему не все наши ожидания оправдались", - сказал он.

После критики "недобровольных документов" и "политических и идеологических предубеждений" Европейского суда по правам человека Лавров в конце письма обратился к странам Балтии и Украине.

"Отсутствие надлежащей реакции на массовые и давние нарушения прав человека, такие как дискриминация русских и русскоязычных людей на Украине и в странах Балтии, подрывает авторитет Совета Европы", - написал Лавров. "Организация, основанная на развалинах Второй мировой войны, не может безразлично относиться к историческому ревизионизму и прославлению нацистских союзников".

Как сообщалось, в прошлом месяце Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Европейским союзом (ЕС). В интервью YouTube-каналу "Соловьев LIVE" ведущий Владимир Соловьев спросил министра: "Собираемся ли мы разорвать [отношения] с Евросоюзом?"

"Мы исходим из того, что мы готовы", - сказал Лавров. "Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, - да. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но должны быть к этому готовы. Хочешь мира - готовься к войне".