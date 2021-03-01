В связи с состоянием здоровья Лембергса адвокат просит пересмотреть его задержание

В суде LETA сообщили, что мера пресечения была применена к Лембергсу сокращенным приговором и он не может быть обжалован по данному уголовному делу.

Ранее судья Ирина Янсоне обращала внимание на то, что мера пресечения - заключение под стражу - может быть обжалована только вместе с принятием полного решения по апелляции.

Агентство LETA уже сообщало, что в настоящее время ходатайство о подготовке полного приговора по делу подали адвокаты подсудимых Грудулис, Янис Розенбергс и Оскар Роде, обвиняемый Айварс Лембергс, а также прокуратура.

У суда будет 14 дней для подготовки полного приговора, но при необходимости суд может продлить этот срок один раз.

Ранее сообщалось, что 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в размере 20 тысяч евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда, поскольку суд постановил отменить действовавшие до сих пор меры безопасности. При отбывании тюремного заключения суд решил включить содержание под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. В то время после ареста Лембергс находился под стражей с 14 марта по 10 июля 2007 года и под домашним арестом с 10 июля по 22 февраля 2008 года.

Суд постановил, что Лембергс должен выплатить потерпевшим в общей сложности около 64 000 евро. Суд также постановил взыскать с Лембергса процессуальные издержки в размере 22 180 евро за оказание юридической помощи, оказанной государством.

Суд признал Лембергса виновным по 19 частям обвинения, но оправдал по 21 части.

Сын Лембергса Анрий был приговорен судом к двум годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь суд приговорил бывшего партнера Лембергса по бизнесу Ансиса Сормулиса к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако меры, не связанные с лишением свободы, ранее наложенные на сына Лембергса и Сормулиса, будут отменены только после вступления в силу такого решения. Поэтому в зале суда их еще не арестовали.

Заинтересованные стороны смогут обжаловать решение в Рижском окружном суде. Рижский окружной суд приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году. В будущем еще можно будет подать кассационную жалобу или опротестовать решение областного суда в качестве апелляционной инстанции в Верховном суде.

Уже сообщалось, что прокуратура потребовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных зарплат или 64 500 евро.

Прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупном размере, в отмывании денег и другого имущества, в подделке услуг, участии в запрещенных ему в связи с занимаемой должностью сделках с имуществом, а также в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура потребовала приговорить Анрия Лембергса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а Сормулиса - к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Все трое подсудимых указали, что они не понимают и не осознают выдвинутые против них обвинения.