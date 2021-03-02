Вандалы осквернили советский танк-памятник под Нарвой

Нарвитяне негодуют и теряются в догадках, поскольку совершенно непонятно, что злоумышленники хотели этим сказать. На внезапный приступ вандализма это не похоже, ведь трафарет для надписи явно был изготовлен заранее.

Людмила Лобина из ухаживающей за памятником организации "Память" сообщила, что идет расследование, и пока в интересах следствия она не может рассказывать подробности.

"Единственное, хочется отметить, что неравнодушные люди под покровом ночи своими силами чистили монумент", - добавила она.

Надписи практически удалось оттереть, они уже не читаются, но следы от них все-таки остались на броне.

Это единственный подобный памятник, оставшийся в Эстонии. Танк установлен на берегу на месте форсирования реки советскими войсками в 1944 году.

Нарвитяне традиционно возлагают к нему цветы 9 мая, но и в другие дни здесь можно увидеть цветы. Также остановка у танка для фотосессии - практически обязательная часть программы свадьбы в Нарве.