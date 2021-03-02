Литва надеется до июля договориться с Латвией и Эстонией о блокаде БелАЭС

Министр надеется, что договориться с соседями удастся, но в противном случае рассматривается и план B.

Крейвис сообщил, что представлена новая методика, и Литва уже сегодня обратилась в Еврокомиссию, чтобы как можно скорее было созвано трехстороннее заседание по плану объединения энергетического рынка стран Балтии (BEMIP) и комиссии, на котором Литва внесет новую методику.

По словам Крейвиса, пока не утвержден, но предусмотрен и альтернативный план на случай, если Литве не удастся договориться с Латвией и Эстонией.

"В таком случае Литва оставляет за собой возможность начать применять предусмотренные в этом варианте B правовые и технические меры, которые позволят реализовать закон, направленный против БелАЭС",

- сказал министр.

Во вторник литовская комиссия по синхронизации электроэнергетической системы во главе с премьером Ингридой Шимоните заслушала информацию о потоках электроэнергии с БелАЭС и возможностях предотвращения торговли ими и одобрила принципы новой трехсторонней методики.

Министр энергетики Литвы сказал, что по поводу блокады БелАЭС в ближайшее время он намерен говорить с представителями правительств Украины, Польши и Латвии. В частности, Крейвис не согласен с оценкой Латвии о том, что поток импорта российской электроэнергии в Латвии заметно вырос из-за похолодания.

"На сегодняшний день Латвия не комментирует происхождение, белорусское это электричество или еще какое-то, только упоминает, что заметно возросли объемы - почти втрое, и это, возможно, произошло из-за похолодания. Однако я хочу отметить, что именно с подключением БелАЭС и увеличением ее мощности преимущественно и возросли все потоки", - сказал министр.

Ранее, ссылаясь на данные компании Litgrid, Крейвис заявил, что Литва покупает через Латвию выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее около 120 млн евро в год, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в таком же объеме.