Ущерб в 17 000 евро: в Эстонии курьер воровал посылки клиентов

Пекс оказался на скамье подсудимых уже в четвертый раз. Ранее он привлекался за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав.

Решение суда гласит, что работавший в Пярну водителем-курьером Пекс 5 октября 2017 года со склада AS DPD Eesti на улице Кирси с зоны погрузки другого курьера забрал предназначенную клиенту посылку, но не доставил ее получателю и не вернул на склад.

В посылке был мобильный телефон iPhone 6, стоимостью почти 500 евро, его Пекс подарил. Прошло чуть более недели, и он вновь украл посылку с погрузочной зоны другого курьера. На этот раз это был 49-дюймовый телевизор, который Пекс принес в свою съемную квартиру.

В декабре того же года молодой человек в четырех случаях присвоил в общей сложности семь посылок. В посылках были ноутбуки (три Apple и один Dell), планшеты (один Huawei и 12 Apple), а также три смартфона Apple, зарядки и наушники. Два планшета и два телефона Пекс подарил.

Кражи продолжились, и в январе 2018 года из погрузочной зоны другого курьера Пекс забрал посылку, в которой было четыре смартфона iPhone X, стоимостью 1175 евро каждый. Последняя кража была совершена 19 января, когда Пекс забрал со склада посылку на сумму 3000 евро: два iPhone, стилус, компьютерная мышь, зарядный кабель и зарядное устройство для ноутбука.

Общая стоимость всех украденных посылок достигает 17 800 евро. 1

Кроме того, 12 раз Пекс забирал себе полученные от клиентов за товары деньги, которые он должен был положить в сейф в конце рабочего дня. Всего он украл 2140 евро.

Пекса также обвиняли в использовании фальшивых денег и их распространении, поскольку он заплатил за заказанную еду поддельной купюрой в 50 евро.

Его также обвинили в систематическом вождении механического транспортного средства без водительских прав соответствующей категории.

В суде Пекс пошел на соглашение с прокуратурой и в качестве дополнительного наказания его приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Он не отправится за решетку, если не совершит нового преступления в течение трехлетнего испытательного срока. В качестве производственных расходов Пекс должен будет выплатить 876 евро.