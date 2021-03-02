LTV7: В Риге пропадают остановки

Пропала крыша. Разыскивается. Особые приметы - большая, удобная, спасает от ветра и дождя. От остановки "Рушону" остались лишь следы на асфальте.

"Сначала были красно-белые ленты. На следующий день остановки уже не было. Вот что было не так? Наверное, она была в аварийном состоянии. Только на это можно подумать", - делится своими догадками жительница Кенгарагса Нина.

Такая же пропажа на остановке "Шкиротава". Всего в городе пропали два десятка остановок. Куда? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось потратить несколько дней.

В Rīgas Satiksme ответили просто - они не знают, остановками не заведуют. Следующая структура - Рижская стройуправа. Там ответ готовили три дня. 26

"Эти конкретные остановки - собственность фирмы JCDecaux. Они были установлены в начале двухтысячных. У остановок закончилось разрешение на размещение рекламы. И, как я понимаю, из-за этого коммерсант принял решение демонтировать остановки. Но, чтобы демонтировать остановки законно, нужно согласовать в строительном управлении соответствующие документы. Таких документов нет, поэтому пока что демонтаж других остановок приостановлен", - рассказывает представитель строительного управления Эдгар Бутанс.

Этой фирме в Риге принадлежит около шестисот остановок. Фирма их построила и содержит за свой счет. За это размещает на них рекламу, платит за это налог. Глава фирмы Елена Брокане говорит - дело не в разрешении на размещение рекламы. У остановок закончился срок эксплуатации. Ещё в 2016 году. И стройуправа знала об этом давно. Последние 4 года фирма пытается выяснить у Рижской думы, что делать с остановками.

Ответ пришел в этом году. Фирму стали штрафовать за размещение на остановках рекламы. Уже 44 административных акта на несколько тысяч евро.

Фирма больше ждать не стала и теперь сносит старые остановки. 20 демонтировано. Впереди еще 80. 26

По словам представителя строительного управления Эдгара Бутанса, жизнь остановок еще можно было продлить, подав документы на продление срока эксплуатации. Но директор JCDecaux Latvija Елена Брокане говорит, что впервые об этом услышала от нас. А не от стройуправы. Вопросом заинтересовалась и Рижская дума. В ее интересах - сохранить остановки.

"Интересно все вышло в свет, потому что они хотели со строительным управлением согласовать одну рекламу и те посмотрели документы, в которых вообще такая постройка не принята в эксплуатацию. В принципе она нелегальная. А если ее легализовать, то надо платить аренду на землю. Они говорят, что в договоре, который они заключили с предыдущей администрацией, не спрашивается аренда земли и они отказываются за это платить", - рассказывает председатель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олафс Пулкс. Он также сообщил, что договор с фирмой заключен до 2034 года. И пункт о том, что аренду на землю можно не платить - незаконный.

Но у директора JCDecaux Latvija Елены Брокане другая версия: "Мы размещаем остановки за свои деньги, в том числе мы платим рекламный налог. Он, правда, снижен. И мы платим аренду земли Rīgas Satiksme через компанию, которая выиграла конкурс на остановки и на размещение рекламы на общественном транспорте. У меня, честно говоря, сердце болит, когда я смотрю на отношение к нам, предпринимателям, как к нам относятся последние годы. Мы должны все, а нам не должен никто и ничего".

Как же на самом деле? Без договора на руках не разберешь. Но если компания уберет остановки с навесом, что будет вместо них? Пассажирам, хоть и не всем, департамент сообщения обещает скамейки. Это временное решение, пока Рижская дума решит, как возобновить остановки.