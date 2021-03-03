Сожитель ударившей двух детей ножом женщины: она резко потеряла самообладание

37-летняя женщина, которую подозревают в поножовщине и у двери квартиры которой произошло преступление, пыталась сбежать через балкон своей квартиры на первом этаже, но попала прямо в руки полицейских, пишет Sakala.

Через этот балкон женщина пыталась сбежать, но была задержана полицейскими. ФОТО: Elmo Riig

Получившие ранения в области туловища и лица мальчики в тяжелом состоянии были быстро доставлены в Клинику Тартуского университета. Им были сделаны операции вечером и ночью, и к утру вторника они были в стабильном состоянии в палате интенсива. По данным Sakala, врачи смогли спасти жизни детей, и, по предварительным данным, нет причин опасаться, что в результате нападения им был нанесен непоправимый физический ущерб.

Подозреваемую суд разрешил во вторник утром на время предварительного следствия взять под стражу, расследование начнется с проведения для нее судебно-медицинской экспертизы.

Криминалисты на месте происшествия поздно вечером в понедельник. ФОТО: Elmo Riig

Несколько ударов ножом

По словам жителей панельного пятиэтажного дома на улице Калеви, в понедельник вечером все произошло очень быстро.

"Резко из-за угла вылетела вторая скорая, кричали, что надо быстро-быстро реанимировать", - рассказал сосед, сын которого - хороший друг одного из раненых мальчиков.

Мальчиков быстро положили на носилки, а затем доставили в тартускую больницу.

По словам очевидцев, у детей было несколько ранений, в том числе в область туловища и лица. По словам одного местного жителя, одного ребенка ударили ножом три раза, а другого - один.

Мальчики являются братьями. Они живут в соседнем доме и пришли позвать друга гулять. Друг согласился, но на лестничной площадке вернулся на мгновение в квартиру. То есть, можно сказать, что жертв могло бы быть больше.

Но почему 37-летняя женщина у двери своей квартиры напала на двух чужих детей, по-прежнему неизвестно. Она живет в последнем подъезде на первом этаже вместе со своим спутником жизни. По данным Sakala, у них есть психические проблемы и они посещали вильяндиские Центры социального обеспечения, где работали.

Специалист по социальной работе района Выхма волости Пыхья-Сакала Ольга Лаанепуу несколько раз контактировала с этой парой, но, по ее словам, она никак не могла предположить подобного поведения.

По данным полиции, раненых детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь. Она сказала Sakala, что не хочет говорить о произошедшем, поскольку находится в шоковом состоянии и не спала всю ночь. Она отметила, что проживающая с ней на одной лестничной площадке женщина, совершившая жуткое нападение, казалась ей раньше нормальной. "Всегда здоровалась с ней и не могла подумать, что она нездорова", - сказала она.

Был обычный день