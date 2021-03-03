Сожитель ударившей двух детей ножом женщины: она резко потеряла самообладание

В Эстонии трое учеников начальной школы направлялись во двор играть и спускались по лестнице большого многоквартирного дома, но один из них на мгновение вернулся в квартиру. Что произошло затем на лестничной площадке, непонятно. Раздались звуки ударов и мальчики восьми и десяти лет с ножевыми ранениями лежали в луже крови, пишет Rus.Postimees.
37-летняя женщина, которую подозревают в поножовщине и у двери квартиры которой произошло преступление, пыталась сбежать через балкон своей квартиры на первом этаже, но попала прямо в руки полицейских, пишет Sakala.
Получившие ранения в области туловища и лица мальчики в тяжелом состоянии были быстро доставлены в Клинику Тартуского университета. Им были сделаны операции вечером и ночью, и к утру вторника они были в стабильном состоянии в палате интенсива. По данным Sakala, врачи смогли спасти жизни детей, и, по предварительным данным, нет причин опасаться, что в результате нападения им был нанесен непоправимый физический ущерб.
Подозреваемую суд разрешил во вторник утром на время предварительного следствия взять под стражу, расследование начнется с проведения для нее судебно-медицинской экспертизы.
Несколько ударов ножом
По словам жителей панельного пятиэтажного дома на улице Калеви, в понедельник вечером все произошло очень быстро.
"Резко из-за угла вылетела вторая скорая, кричали, что надо быстро-быстро реанимировать", - рассказал сосед, сын которого - хороший друг одного из раненых мальчиков.
Мальчиков быстро положили на носилки, а затем доставили в тартускую больницу.
По словам очевидцев, у детей было несколько ранений, в том числе в область туловища и лица. По словам одного местного жителя, одного ребенка ударили ножом три раза, а другого - один.
Мальчики являются братьями. Они живут в соседнем доме и пришли позвать друга гулять. Друг согласился, но на лестничной площадке вернулся на мгновение в квартиру. То есть, можно сказать, что жертв могло бы быть больше.
Но почему 37-летняя женщина у двери своей квартиры напала на двух чужих детей, по-прежнему неизвестно. Она живет в последнем подъезде на первом этаже вместе со своим спутником жизни. По данным Sakala, у них есть психические проблемы и они посещали вильяндиские Центры социального обеспечения, где работали.
Специалист по социальной работе района Выхма волости Пыхья-Сакала Ольга Лаанепуу несколько раз контактировала с этой парой, но, по ее словам, она никак не могла предположить подобного поведения.
По данным полиции, раненых детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь. Она сказала Sakala, что не хочет говорить о произошедшем, поскольку находится в шоковом состоянии и не спала всю ночь. Она отметила, что проживающая с ней на одной лестничной площадке женщина, совершившая жуткое нападение, казалась ей раньше нормальной. "Всегда здоровалась с ней и не могла подумать, что она нездорова", - сказала она.
Был обычный день
Спутник жизни подозреваемой сказал во вторник Sakala, что, насколько ему известно, ее доставили на судебную психиатрию, и он не знает, что будет дальше. На вопрос, что могло спровоцировать такое поведение, мужчина ответил, что у его спутницы жизни были проблемы с местными детьми, которые ее дразнили. В то же время он не смог сказать, связаны ли пострадавшие дети с этим.
Мужчина рассказал, что день был совершенно обычным: он пришел с работы и они вместе сходили в магазин, но вдруг что-то произошло. "Человек тронулся. Все было хорошо, и, ну, эти дети", - сказал он.
Министр юстиции Марис Лаури в свете инцидента в Выхма сказала во вторник, что никакая причина не может стать оправданием для насилия и жертва никогда не виновата, если на нее нападают. "Неважно по какой причине это случилось, государство реагирует на насилие. В эстонском обществе ценен каждый взрослый и ребенок, а ребенок нуждается в особой защите взрослых", - сказала она.
По словам нескольких проживающих в подъезде людей, напавшая на детей женщина и ее спутник жизни были спокойными и держались особняком. То, что мужчина и женщина не особенно общались с соседями, подтвердил проживающий на том же этаже Мати Кярт. Он сказал, что сначала пытался с ними беседовать, но отказался от этого совсем, когда понял, что они этого не хотят. В то же время Кярт говорит, что довольно редко видел соседей, но и никогда с ними не ругался. То же самое сказали и еще несколько жителей подъезда.
Кярт сказал, что в понедельник вечером сначала ничего не слышал, что в подъезде происходит что-то необычное, поскольку смотрел телевизор. Он привык к тому, что по подъезду ходят дети и не обращал на них особого внимания. "Какой-то шум был, но дети всегда бегают. Мы смотреть не пошли. Маленькие мальчики тут ходят и катаются на самокатах. Мы не обращаем на это внимания - дети есть дети", - сказал он.
Утром у подъездной двери все еще стояли несколько самокатов, два из которых, вероятно, принадлежат находящимся в больнице детям.
На первый взгляд спокойный человек
В попечительском учреждении, где подозреваемая работает, отказались давать Sakala комментарии, но в учреждении, где работает мужчина, сказали, что они на первый взгляд являются спокойными людьми и мужчина был на работе и в понедельник. Работник центра попечения рассказал, что женщина несколько лет назад была их клиентом. Новость о происшествии, по его словам, стала настоящим сюрпризом. Работник сказал, что у всех есть хорошие и плохие дни, но у людей с ограниченными возможностями плохие дни могут быть еще более тяжелыми.