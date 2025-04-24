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"Придется пойти на жертвы": как Европе снова встать на ноги

Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза Фото: SCANPIX

​Мировой порядок под руководством США, каким мы его знали, исчез. Пока под нами движутся тектонические плиты геополитики, перед Европой стоит задача сохранить свои институты и не допустить возвращения мира в эпоху, когда прав сильный, на фоне концентрации власти авторитарными лидерами в Вашингтоне, Москве и Пекине.

Европа слишком долго полагалась на дешевые российские энергоносители, дешевые китайские товары и дешевую американскую безопасность и технологии. Эта наивная зависимость больше невозможна.

Хотя нам не следует отказываться от того, что делает нас европейцами, некоторые принципы прежнего социального государства надо пересмотреть.

Свобода не бывает бесплатной.

Помимо мобилизации бюджетных ресурсов на оборону и технологии, Европе нужен еще и

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