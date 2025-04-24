"Придется пойти на жертвы": как Европе снова встать на ноги

​Мировой порядок под руководством США, каким мы его знали, исчез. Пока под нами движутся тектонические плиты геополитики, перед Европой стоит задача сохранить свои институты и не допустить возвращения мира в эпоху, когда прав сильный, на фоне концентрации власти авторитарными лидерами в Вашингтоне, Москве и Пекине.