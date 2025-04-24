Самое громкое дело в истории Израиля: глава разведки против Нетаньяху

Противники Нетаньяху с самого начала заявляли, что травля главы «Шин-бет» связана именно с Катаргейтом - расследованием предполагаемого участия советников премьер-министра в лоббировании интересов Катара.

В Израиле проходят акции протеста против коррупции в правительстве, на которых, в частности, обыгрывается Катаргейт Фото: AFP

Кроме того, «Шин-бет» занимается расследованием ошибок властей, из-за которых стало возможным нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, признавая при этом провалы в своей собственной работе.

После выступления Ронена Бара в суде в офисе премьер-министра заявили, что именно эти провалы и оправдывают увольнение главы спецслужбы. А Биньямин Нетаньяху назвал показания Бара «ложными утверждениями».

Верховный суд попросил премьер-министра ответить на заявления главы «Шин-бет» в официальном заявлении, но на момент написания этой статьи такого заявления не поступало.

Сторонники Бара заявляют, что в свете чудовищных политических последствий, которые повлекло нападение 7 октября, правительство Нетаньяху пытается всеми способами переложить ответственность за это на кого угодно, в частности, на спецслужбы.

Хронология конфликта

Биньямин Нетаньяху является фигурантом целого ряда уголовных дел, а также проходит свидетелем по делу о связях его помощников с правительством Катара Фото: Getty Images

Конфликт между премьер-министром и главой одной из самых засекреченных израильских спецслужб развивался за закрытыми дверями и прорвался наружу в конце марта, когда дело дошло до увольнения.

20 марта кабинет министров единогласно одобрил решение Нетаньяху уволить Бара, а уже на следующий день израильский премьер-министр объявил об этом официально.

Официальными основаниями для этого Нетаньяху назвал утрату доверия и «оперативный провал», сделавший возможным атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.