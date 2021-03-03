В школьных столовых Лиона запретили мясо. Виноват коронавирус?

Лион считается одним из кулинарных центров Франции. Бушоны - лионские кафе с традиционной кухней, изобилующей в том числе и мясными блюдами, - известны далеко за пределами страны. Парадоксально, но именно здесь, в Лионе, с конца февраля мясо исключили из обедов учащихся школ.

Все школьные столовые по распоряжению мэра Грегори Дусе, представляющего партию "зеленых", заменят мясо на рыбу, яйца и молочные продукты. Запрет на мясо в меню школьников будет действовать 7 недель. Хотя эта мера временная, она вызвала широкий резонанс в обществе.

Отказ от мяса в целях защиты климата?

Фермеры из региона Овернь - Рона-Альпы, административным центром которого является Лион, расценили решение лионского мэра как продвижение идеологии "зеленых" и в знак протеста провели акцию на площади перед зданием городской ратуши. Сначала возмущенные фермеры кормили там сеном своих коров, а потом - мясом всех желающих, оказавшихся в тот момент на площади.

Многие расценили решение мэра о запрете мяса в школьных столовых как шаг в борьбе за охрану окружающей среды. На самом деле речь шла о защите от коронавируса. Во время пандемии раздача еды школьникам в перерыве между уроками, который и без того уже продлили, слишком затягивается, поскольку, среди прочих мер, приходится соблюдать дистанцию в два метра.

Если же при этом все школьники получают одинаковое меню, не имея возможности выбирать на свое усмотрение три-четыре блюда, это существенно сокращает время.

Дусе - не первый мэр Лиона, кто временно исключил мясо из меню школьников. Его предшественник на этом посту Жерар Коллон из партии президента Макрона сделал это в прошлом году во время первой волны коронавируса. Но тогда это не вызвало такого резонанса.

Почему протестуют фермеры

Протестующие в Лионе фермеры получили поддержку от членов кабинета министров в Париже. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о "скандальной идеологии" мэра, его поддержали и депутаты из партии Макрона "Республика на марше".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди заявил, что решение Дусе является "позором" с социальной точки зрения, поскольку оно, прежде всего, касается детей, чьи семьи не могут позволить себе мясо в каждодневном рационе.

В своем аккаунте в Twitter министр призвал: "Прекратите класть в тарелку нашим детям идеологию. Дайте им то, что им необходимо для роста. Мясо тоже к этому относится".

В свою очередь, министр экологии Барбара Помпили косвенно поддержала мэра Лиона и посетовала на то, что из-за этой истории правительству пришлось погрязнуть в "доисторических дебатах". Помпили привела и контраргументы против тезиса о социальной несправедливости: исследования показывают, что дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке, едят достаточно много мяса.