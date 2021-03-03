Adidas и эстонский рэпер Tommy Cash выпустили "самую длинную" в мире обувь
Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш готовит совместную коллекцию с adidas Originals - для начала он придумал кастомизированную пару модели Superstar.
Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш готовит совместную коллекцию с adidas Originals - для начала он придумал кастомизированную пару модели Superstar.
"Когда я сказал Adidas, что хочу создать самую длинную обувь в мире <…>, они мне: какого черта, Томми. Но вот мы здесь 5 месяцев спустя", - написал в Instagram артист.
В анонсе коллаборации музыкант позирует в кроссовках длиной около метра каждый: удлиненные "суперстары" имеют более 40 люверсов для шнурков, один кроссовок в паре белый, другой - черный, а на пятке есть автограф музыканта.
Для тех, кто хочет получить эксклюзивные кроссовки Adidas от музыканта - их можно выиграть в ходе раффла в приложении adidas. Учтите, сегодня последний день розыгрыша!
Тем не менее в остальном они будут такими же - черными и белыми в одной паре.