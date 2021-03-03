Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На военной базе "Айн-аль-Асад" находятся иракские войска, а также международные военные коалиции под руководством США, которые помогают Ираку бороться с остатками террористической группировки "Исламское государство".

По словам источника в органах безопасности, во время нападения от сердечного приступа скончался гражданский контрактник.

Представитель коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил, что по крайней мере десять ракет попали в базу около 7.20.

Иракские силы безопасности подтвердили, что снаряды типа "Град" поразили базу в среду утром, заявив, что "серьезных потерь не было".