Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш
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Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

ФОТО: AP Photo/Nasser Nasser

На западе Ирака по меньшей мере десять ракет поразили базу, на которой размещены международные военные коалиции во главе с США, сообщает AFP.

На военной базе "Айн-аль-Асад" находятся иракские войска, а также международные военные коалиции под руководством США, которые помогают Ираку бороться с остатками террористической группировки "Исламское государство".

По словам источника в органах безопасности, во время нападения от сердечного приступа скончался гражданский контрактник.

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Представитель коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил, что по крайней мере десять ракет попали в базу около 7.20.

Иракские силы безопасности подтвердили, что снаряды типа "Град" поразили базу в среду утром, заявив, что "серьезных потерь не было".

В 2020 году в Ираке было совершено множество нападений с использованием ракет и самодельных взрывных устройств, которые были направлены против военных и дипломатических объектов стран Запада, а также против объектов безопасности. Иракские и Западные военные источники обвиняют в нападениях проиранские группировки.

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