Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На западе Ирака по меньшей мере десять ракет поразили базу, на которой размещены международные военные коалиции во главе с США, сообщает AFP.
На западе Ирака по меньшей мере десять ракет поразили базу, на которой размещены международные военные коалиции во главе с США, сообщает AFP.
На военной базе "Айн-аль-Асад" находятся иракские войска, а также международные военные коалиции под руководством США, которые помогают Ираку бороться с остатками террористической группировки "Исламское государство".
По словам источника в органах безопасности, во время нападения от сердечного приступа скончался гражданский контрактник.
Представитель коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил, что по крайней мере десять ракет попали в базу около 7.20.
Иракские силы безопасности подтвердили, что снаряды типа "Град" поразили базу в среду утром, заявив, что "серьезных потерь не было".
В 2020 году в Ираке было совершено множество нападений с использованием ракет и самодельных взрывных устройств, которые были направлены против военных и дипломатических объектов стран Запада, а также против объектов безопасности. Иракские и Западные военные источники обвиняют в нападениях проиранские группировки.