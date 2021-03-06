В жизни любого человека случаются совершенно удивительные истории. События, люди, встречи и обстоятельства переплетаются невообразимым образом, влияя на принятые решения и жизнь в целом. Но иногда история человека кажется настолько невероятной, а повороты судьбы такими непредсказуемыми, что об этом хочется рассказать всем.

Именно такой нам показалась история Павла Гришина, первого героя проекта "Новые территории". Проекта о том, каким удивительным может быть путь человека, идущего к своим маленьким и большим целям.

Павел Гришин (32 года). Родился в очень необычной семье в Вентспилсе и прожил там до совершеннолетия. Сразу после школы поехал в Ригу работать на стройку, затем, успев несколько месяцев прослужить в армии, отправился на поиски счастья и денег в Великобританию. Пройдя в чужой стране невероятно трудный путь, очень похожий на путь героя Уилла Смита из фильма "В погоне за счастьем", добился многого и многое понял. В 2014 перебрался в Даугавпилс и сейчас руководит успешным международным бизнесом, работает над множеством проектов, один из которых – серия нашумевших городских видеоинтервью "Гришни", и каждый день осваивает новую ступень своего развития, покоряя всё новые и новые территории.

О детстве

История моей семьи – уникальна. Мой отец, Гришин Николай Павлович, был очень знаменит в своё время. Он был главным эсперантистом в Латвии, у него было множество последователей. Но уникальность его истории была ещё и в том, что его рост был 80 см. Мы с семьёй участвовали в "Шок-шоу", была тогда такая передача. Её посвятили удивительной истории любви моих родителей. Я помню эти съемки, помню, что вся школа смотрела, и первые дни, когда я вернулся домой, это был хайп – все только об этом и говорили. Но на самом деле наша история трагична.

Понимать, что моя семья необычная, я начал очень рано. Во дворе мне приходилось драться с подростками каждый день, потому что кто-то говорил, что мой отец не такой как все. Я не мог ничего сделать, кроме того, как броситься с кулаками. Но потом, когда мы подросли, моя необычная семья стала даже каким-то бонусом, это выделяло меня среди остальных.

Самое сильное впечатление, которое оставило отпечаток на всю мою жизнь - когда перед тем "Шок-шоу" нас привели в кафе. Я, как сейчас, помню этот куриный карбонат с пюре. До этого я никогда такого не ел, никогда не был в кафе. И вот, я им давлюсь, не могу съесть, а водитель, который нас сопровождал, говорит мне: "Если ты не хочешь, не ешь". С того момента я понял на всю жизнь - если ты не хочешь, и не надо - не давись, не заставляй себя. Этот человек сыграл в моей судьбе мощную роль, сам, наверняка, того не подозревая.

В видео использованы фрагменты программы "Шок-шоу" от 27 февраля 1997 года из архивной записи Павла Гришина

О поездках в Москву за милостыней

Наша семья проходила разные этапы. В какое-то время дела у отца шли хорошо, был свой книжный бизнес. Но потом всё рухнуло. И я помню, что мы с отцом ездили в Ригу и даже в Москву просить милостыню. У него, как у человека с инвалидностью, был бесплатный проезд, а я ехал как сопровождающее его лицо. Отец ставил фотографию, где мы со всей семьёй с этого "Шок-шоу", ставил банку, и мы сидели. И одной такой поездки нам хватало на несколько недель.

Я много чего насмотрелся в детстве, но это не оставило психологической травмы. Моё детство было невероятно насыщенным, и такие поездки были для меня приключением, после которого мне всегда покупали подарки.

"Собрал портфель и поехал в Ригу"

Когда я закончил школу, мои родители не спрашивали меня, куда я буду поступать, а дали мне полную свободу. В том смысле, что сказали: "Свободен, иди!". Я понимал, что в семье денег нет, бюджетное место в вузе мне не светит, поэтому сразу после выпускного я собрал портфель и поехал в Ригу на стройку, месить бетон. Я не мог стать обузой для родителей, для меня это просто невозможно.

Вес у меня тогда был килограммов 50, на стройке - мужики, такие амбалы, носят арматуру. Тогда я понял, что попал в ад и придётся с этим что-то делать. Думаю, что мой путь эволюционирования начался именно оттуда. Я понял, что не хочу и не буду заниматься этой чёрной, тяжёлой работой.

Я подружился с инженером на объекте, он занимался геодезией, и через какое-то время стал его помощником. А ещё через какое-то время, когда инженер был занят на других объектах, я уже полностью выполнял его работу. Так я перешёл к более тонкой, технической работе.

Я успел поработать на стройке месяцев семь. Но пришёл кризисный 2008 год, строительные объекты стали замораживаться, и я остался без работы.

О том, как "самая страшная трагедия в жизни" стала счастливым случаем

В раннем детстве я мечтал стать сапёром - улететь в Афганистан и разминировать мины. Я считал, что именно так смогу сделать что-то очень полезное в жизни. Но мечтам не суждено было сбыться. Я пошёл в армию, но после учебки, по независящим от меня обстоятельствам, я был вынужден уволится из рядов вооружённых сил. Скажу, что на тот момент мне казалось, что это самая страшная трагедия моей жизни, все планы рухнули. Сейчас я понимаю, что это был очень счастливый для меня случай. Многие мои друзья побывали и в Ираке, и в Афганистане, и ничего хорошего там в их жизни не случилось. Никогда не знаешь, что на самом деле хорошо или плохо. Этот случай с неудавшейся военной карьерой также оказал очень сильное влияние на всю мою дальнейшую жизнь.

"В Англии снова попал в ад"

Я улетел в Великобританию, в провинциальный городок Нью Порт в Уэльсе. В кармане у меня было 150 долларов - деньги одолжил у приятеля, и билет в одну сторону. Я летел через гастарбайтерскую фирму и снова попал просто в ад. Это был склад крупной кампании, нужно было таскать и поднимать тяжеленные палеты. Я, по-прежнему, весил максимум 55 кг. Я проработал там несколько дней и понял, что надолго меня не хватит.

На тот момент я уже успел познакомится с Латвийскими ребятами, кто также работал со мной на этом складе. И один из парней предложил переехать в пригород Лондона – город Милтон-Кинс на более "цивилизованную" фабрику. Недолго думая, я срываюсь на новое место, но по приезду - ни обещанной работы, ни места для проживания не оказалось. Денег практический нет – максимум на пару суток в хостеле.

Я зашёл в церковь, попросил священника остаться на ночь, он не разрешил, но отвёл меня в приют, где были наркоманы, бездомные и так далее. Там я познакомился с парнем-наркоманом, который предложил мне жить у него. Это был, конечно, полный треш, представьте, что творится в доме наркомана. Но, благодаря жизни там, я подтянул знания языка – с утра до вечера мне приходилось общаться только по-английски. Это мне очень помогло в дальнейшем.

Я снова устроился работать на склад, но денег катастрофически не хватало. В самые тяжёлые времена, бывало, воровали в магазине сникерсы, варили их в воде, макали в этот "сироп" хлеб и так утоляли голод. Я понимал, что жить так я не хочу.

"У меня был только один шанс. И я его не упустил"

Мой английский уже позволял мне свободно общаться, русский был моим преимуществом. Я составил CV – выдумал его от начала до конца, написал, что имею опыт работы в колл-центрах, но на самом деле я посмотрел несколько фильмов и передач об этом. И начал рассылать CV пачками. Не прошло и одной недели, как мне позвонили и пригласили на интервью. Это был серьёзный офис в центре Лондона, все дядьки в пиджаках. И я - такой девятнадцатилетний парень, который кое-как постирал мылом свою рубашку и отгладил её книгой… Я прошёл это интервью и меня взяли. Есть такая история с Уиллом Смитом ("В погоне за счастьем"), она очень похожа на мою. У меня был только один шанс – устроится на эту работу. И я его не упустил.

ФОТО: Жанна Шилейнис-Шилейко

Меня приняли работать менеджером по продажам в компанию, занимающуюся организацией тренинг-курсов для Российских и Казахских нефтетрейдеров.

На тот момент в этой работе я не умел ничего. Но мне очень помогла одна коллега, которая взялась меня обучить. Я учился, старался. Я за день делал столько звонков, сколько делал весь наш русскоязычный департамент. И в какой-то момент пошли сделки, пошли первые результаты. Я быстро влился в корпоративную среду, и, проработав год, стал звездой продаж. На тот момент мой заработок уже был выше среднего, но родилась дочь, моя девушка не работала. А жизнь в Лондоне очень дорогая. Денег снова не хватало.

Я улучшил своё CV и начал подавать его в другие, ещё более крутые, компании. Так я попал в очень крупную компанию, где базовая зарплата и комиссионные были в два раза выше предыдущей.

"Всё как я мечтал, но…"

Это был офис на пятидесятом этаже, всё в стекле, все в пиджаках. Мне было чуть больше двадцати лет и я думал: "Вот оно! Всё как я мечтал". Но там были свои проблемы. Например, по правилам компании, если в течение двух месяцев ты не показываешь KPI, который от тебя требуют, с тобой расстаются. И не важно, что ты – ценный сотрудник, работающий много лет, или что у этих падений продаж есть объективные причины.

Это был постоянный стресс. Я – единственный кормилец в семье, у меня маленький ребёнок, неработающая девушка. Я понимал, что если не выполню план по продажам, то не знаю, что будет в следующем месяце. Работу так быстро не найти, финансовой подушки нет, помощи ждать неоткуда. И эта неврастения, в которой я находился, сжирала все мои ресурсы. Да, я супер продавал на работе, но то нервное состояние, в котором я находился, это было ужасно. Я до сих пор, вспоминая тот период, испытываю эти мурашки.

На тот момент я уже понимал, что не важно, где я нахожусь, я умею делать свою работу. Если я вернусь в Латвию и сохраню свою британскую зарплату, я смогу позволить себе гораздо больше, чем в Великобритании. Плюс - родители могли помочь с ребёнком. Так я созрел к следующему карьерному этапу – возвращению домой.

ФОТО: Жанна Шилейнис-Шилейко

Я нашёл ряд компаний, которые меня устраивали с точки зрения продуктов и менеджмента, и начал звонить в эти компании, с целью продажи самого себя - как нового кадра. Первый же мой звонок оказался успешным, и меня пригласили на интервью в другую компанию, предложили отличные условия и пошли на мои – согласились на мой переезд в Латвию, оставив английскую зарплату.

В Латвии первое время я работал из дома, продажи шли, и уже на третий месяц я нанял своего первого помощника. За пять лет работы в Даугавпилсе мы выросли в полноценную компанию, сейчас я являюсь генеральным директором офиса в Латвии и членом правления управляющей компании.

О компании в Даугавпилсе

Компания называется "Трансъевропейский центр торговли и Финансов". Она занимается продажами обучающих курсов. Наши клиенты – руководители крупных российских компаний, которым мы предлагаем курсы по всему миру. То есть, наша задача, например, позвонить руководителю "Лукойла", выяснить, куда на обучение он хотел бы отправить своих сотрудников, принять этот запрос, написать программу обучения и организовать её. Сегодня мы являемся организаторами самого топового корпоративного обучения в России.

Об очень личном

Даугавпилс для меня – это место, где я нахожусь в командировке. Сейчас я уже точно это понимаю. Мы расстались с матерью моей дочки, и они переехали жить в Германию. Но мой дом там, где находится мой ребёнок. Иначе я не понимаю, зачем это всё – деньги, карьера…

Когда люди встречаются, они - как весы, которые показывают одинаковый баланс. Но эволюция человека проходит разные процессы в разные этапы времени, и в какой-то момент ты понимаешь, что положение этих весов изменилось и нивелировать его очень сложно.

О проекте "Гришни"

Это не единственный проект, которым я занимаюсь. Например, лапша Woki Drive или аирсофт клуб Crazy Strike, который мы создали с друзьями. Также я вёл тренинги по продажам, по организации бизнес встреч, по коучингу и психологии. Каждый год у меня минимум три-четыре проекта из которых отлично, если один выживет в наших реалиях.

"Гришни" – это один из проектов, который направлен на творческое развитие. С другой стороны, это такой своеобразный клуб, в который мы с друзьями приглашаем незнакомых нам людей и обсуждаем то, что нас интересует.

ФОТО: Жанна Шилейнис-Шилейко

Выбирая героя, я понимаю, что с этим человеком мне будет интересно разговаривать, а другим на это может быть интересно посмотреть. На самом деле, у очень многих из нас есть потребность рассказать о себе. Например, наш герой, бывший заключённый, очень хотел рассказать свою историю, поделиться своей болью. Бомж Александр сказал нам после съёмок, что за последние десять лет он никогда так хорошо не проводил своё время. И самое важное, что мы все, кто работает над этим проектом, находимся в состоянии ресурса, получаем от этого кайф.

Герои моих интервью – это люди с разной степенью развития эго. Соответственно, каждое интервью будет интересно тому, кто ментально ближе к конкретному герою. Каждый будет находить что-то своё, что ему ближе, что с ним резонирует. Но, в любом случае, если какой-нибудь подросток посмотрит, например, историю бомжа или бывшего заключённого, и их опыт научит тому, что нельзя воровать, нельзя проявлять насилие и задумается над этим, то я уже сделал очень важную вещь. (Подпишитесь на канал Павла "Гришни" в YouTube или в TikTok и следите за его творческим проектом).

О том, как всё успеть

Большинство людей ничего не планируют, а, скорее, плывут по течению. Самый простой способ решения любых вопросов, к которому я пришёл путём собственного опыта и обучений, это майндмэппинг.

Вы создаёте Mind map, предположим, он будет называться "2021 год", пишете это в центре ватмана и дальше начинаете вокруг него рисовать стрелочки с разными задачами. Желательно, чтобы этот лист был либо на стене, либо, как у меня, на рабочем столе компьютера. В скором времени ваша карта заполнится множеством задач. И каждый день, глядя на неё, стоит задуматься, что именно сегодня вы хотели бы развить. В какой-то момент вы начнёте это понимать, вы почувствуете, что именно сейчас вы хотите заниматься каким-то конкретным направлением и это будет наиболее эффективно. На следующий день вы почувствуете, что поток вашей энергии направлен на что-то другое.

ФОТО: Жанна Шилейнис-Шилейко

У всех у нас очень большое количество задач, которые нам нужно решать. Но, как правило, мы берёмся не за те задачи, к которым у нас максимальный КПД на данный момент. А, скорее, мы решаем несложное, неважное, ну или сложное и важное (матрица Эйзенхауэра). А решать нам нужно то, где в данный момент у нас есть вот это состояние потока, которое позволит нам на максимальных ресурсах решить задачу. То есть, мой собственный секрет успеха – заниматься в определённый момент времени тем, на что "прёт". Что не "прёт" или не готов делать – делегировать.

Последние шесть лет я активно занимаюсь психологией, коучингом, НЛП и интегральной моделью AQAL. Я глубоко убежден – всё делается через любовь и удовольствие. Где есть любовь и удовольствие, там всегда всё получится.

О том, что даёт внутреннюю свободу

Это очень сложный вопрос, который можно разделить на большое количество базовых вещей. Это здоровье, без которого свобода невозможна, это элементарные материальные ресурсы, позволяющие не думать о том, как купить еду, это свобода физическая – возможность перемещаться. Свобода в том, что вы не привязаны к какому-то конкретному месту и не считаете, что, например, ваш дом – это Даугавпилс, и вы не уедете отсюда никогда. Свобода в том, что вы понимаете, что мир – огромен и вас могут ждать в любом конце этой планеты, и, скорее всего, вам найдётся там шикарное место.

Ещё свобода – это быть ментально свободным от собственных ограничивающих убеждений: "Я не смогу, у меня не получится, меня там никто не ждёт". Быть свободным – это быть открытым к новым приключениям, быть голодным к знаниям, быть полностью на азарте. Вот это – быть свободным.

О том, что нужно для счастья

Психическое и физическое здоровье – это базовое. От него идут многие другие ценности. Следующее – это возможность влиять и проводить время с ребёнком. Это одна из важных ценностей, потому что, если я этого не могу делать, то я самое главное в жизни пропустил. И третий важный для меня момент – влияя на людей, помогать им эффективно проходить этапы личностного развития.

В жизни каждого человека есть ряд ключевых этапов и людей, которые изменили его жизнь. И в какой-то момент вы являетесь таким ключевым человеком для кого-то другого – вы оказались в правильном месте и сказали правильные слова, может быть, даже не задумываясь об этом. Но если вы осознанно будете к этому подходить, вы можете изменить огромное количество вещей в мире. Ведь изменив одного, вы меняете целую семью, целый круг людей. Даже если вы смогли повлиять на одного человека, вы уже не зря прожили свою жизнь. Разумеется, если вы повлияли в лучшую сторону.

Проект "Новые территории" - это не первый проект "Чайки" об удивительных людях, живущих рядом с нами. Подобные интересные истории вы можете прочитать в проекте "(не)Нормальные люди". А здесь найдёте советы специалистов и реальные истории о взаимоотношениях подростков и их родителей.

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