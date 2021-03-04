Общество все критичнее оценивает информацию правительства о Covid-19

С 19 по 23 февраля этого года SKDS опросило через интернет 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

65% респондентов заявили, что устали от новостей про Covid-19, что на девять процентных пунктов больше, чем в январском опросе.

42% признали, что больше не знают, чему верить, когда речь идет о Covid-19. В январе так сказали 33% респондентов.

Общественное мнение неоднородно: 60% не согласны с тем, что предоставляемая правительством информация уменьшает тревогу за будущее, но в то же время 52% считают, что она ясна и понятна, а 52% - что правительственная информация является полной и исчерпывающей.

Оценивая источники информации, 38% согласились с тем, что мнение "простых людей" более ценно, чем мнение политиков. SKDS пришло к выводу, что по сравнению с январским опросом настроения стали более критичными во всех измеряемых аспектах.

На просьбу оценить адекватность ряда ограничений население чаще всего признавало их слишком строгими.

Ограничения в торговле и услугах считают слишком строгими 73% респондентов, по спорту - 55% респондентов, по очной форме обучения - 50% респондентов, по барам, кафе и ресторанам - 44%.

Самоизоляция для приехавших из-за границы чаще всего считается недостаточно строгой - так думают 34% опрошенных. Упоминаются также ограничения на проезд в общественном транспорте - 33% и изоляция для инфицированных вирусом - 31%.

По сравнению с январским опросом по всем отраслям было больше ответов, что ограничения слишком суровые. Единственный сектор, где люди считают ограничения недостаточно строгими, - это общественный транспорт.

Оценивая важность соблюдения различных мер предосторожности в текущей эпидемиологической ситуации, большинство согласилось с тем, что соблюдение этих мер важно.

Чаще всего важными факторами были названы отсутствие больных на работе- 90%, мытье и дезинфекция рук - 84%, удаленная работа - 54% и более редкое посещение магазинов - 60%.

Отвечая на вопрос о том, какие ограничения они сами соблюдают, люди чаще всего использование масок (85% респондентов) и отказом от путешествий (85%). 56% избегают встреч с людьми вне дома.

Факторами, затрудняющими соблюдение ограничений, чаще всего признавалось отсутствие экономической поддержки для тех, кто оказался в затруднительном положении - 57%, практические потребности в гигиенических услугах - 49%, непонимание - 47% и бытовые условия - 46%.

Большинство также указали в опросе, что, если они почувствуют себя плохо, они примут меры безопасности, такие как отказ от встреч с друзьями, ограничение контактов с семьей и отказ от работы. Однако в то же время опрос показал, что 37% не пойдут на полную самоизоляцию, 32% не будут как можно скорее сдавать тест на Covid-19, 33% будут иметь неограниченный контакт с семьей, а 27% заявили, что они будут продолжать свою обычную жизнь.