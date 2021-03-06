Европа не может договориться об отмене перевода часов
На уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор нет единого видения новых условий для перевода часов дважды в год, признало LETA Министерство экономики (Минфин).
На уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор нет единого видения новых условий для перевода часов дважды в год, признало LETA Министерство экономики (Минфин).
Таким образом, ЕС, включая Латвию, продолжит менять время дважды в год.
"Поскольку общее видение новых условий для изменения времени дважды в год на уровне ЕС еще не достигнуто, ранее утвержденная процедура все еще актуальна - летнее время действует в Латвии с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. В связи с этим летнее время в этом году будет будет в силе до 31 октября 2021 года", - пояснили в ведомстве.
Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.
В 2018 году в Европе подняли вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры перевода часов. Поэтому Европейская комиссия (ЕК) провела опрос граждан в государствах-членах ЕС, в ходе которого большинство населения выразило мнение, что существующие договоренности должны быть отменены.
Так, 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект новой директивы, призывающей остановить сезонный перевод часов на всей территории ЕС.
Правительство Латвии также ранее решило, что страна в целом поддерживает отказ от сезонных изменений и готова перейти на летнее время (GMT+3) и оставаться в нем навсегда после принятия новой директивы.
Обсуждения до сих пор показали, что наиболее подходящим временем для отмены сезонного сдвига будет 2021 год, но обсуждения на уровне ЕС все еще продолжаются, и в настоящее время нет указаний относительно того, когда следует одобрить возможные изменения.