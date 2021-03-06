Европа не может договориться об отмене перевода часов

Таким образом, ЕС, включая Латвию, продолжит менять время дважды в год.

В Латвии переход на летнее время состоится 28 марта этого года в 3 часа ночи, переводя часы на час вперед - это ночь с субботы на воскресенье. 24

"Поскольку общее видение новых условий для изменения времени дважды в год на уровне ЕС еще не достигнуто, ранее утвержденная процедура все еще актуальна - летнее время действует в Латвии с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. В связи с этим летнее время в этом году будет будет в силе до 31 октября 2021 года", - пояснили в ведомстве.

Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе подняли вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры перевода часов. Поэтому Европейская комиссия (ЕК) провела опрос граждан в государствах-членах ЕС, в ходе которого большинство населения выразило мнение, что существующие договоренности должны быть отменены.

Так, 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект новой директивы, призывающей остановить сезонный перевод часов на всей территории ЕС.

Правительство Латвии также ранее решило, что страна в целом поддерживает отказ от сезонных изменений и готова перейти на летнее время (GMT+3) и оставаться в нем навсегда после принятия новой директивы.