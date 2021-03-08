Центр Marta в Международный женский день подчеркивает необходимость ратификации Стамбульской конвенции

В честь Международного женского дня центр призывает всех, кому важно жить в обществе без насилия, отправить электронную открытку депутатам Сейма и министрам.

Как подчеркнула Лаце, ратификация конвенции, целью которой является искоренение насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия, важна не только для решения практических вопросов, но и станет сигналом для общества о том, что насилие недопустимо и насильники понесут ответственность.

Рост насилия является прямым напоминанием для государственных органов о том, что они затягивают ратификацию конвенции, а политики не способны договориться, чтобы защитить женщин от насилия, подчеркнула руководитель центра.

По словам Лаце, ответственная за ратификацию министр благосостояния Рамона Петравича подчеркивает, что в Латвии "насилие никогда не было разрешено" и в законодательстве за него предусмотрена ответственность, однако факты и реальность указывают на обратное. В прошлом году значительно выросло количество случаев сексуального насилия над женщинами и тяжких телесных повреждений, и это означает, что необходимы срочные меры. Хотя понимание проблемы и профессионализм участвующих в предотвращении насилия государственных учреждений выросли, по-прежнему есть случаи, когда именно из-за ограниченности ресурсов и бездействия госорганов женщины продолжают страдать от насилия.

По словам руководителя центра, в повседневной практике учреждения нередко возлагают ответственность за случившееся на жертву, потому что так проще. Обращающиеся в центр женщины рассказывают, что до сих пор часто не используются предусмотренные законодательством меры - предоставление временной защиты женщине и ее детям, решение о разделении насильника и семьи, возбуждение уголовного процесса без заявления потерпевших.