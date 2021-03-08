Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

Масленица! Как встретить праздник, соблюдая традиции

Масленица. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

В этом году масленичная неделя начинается с 8 по 14 марта. Поэтому мы начинаем весну с праздничным настроением. Многие старинные традиции празднования актуальны и в наше время. Давайте вспомним их и начнем готовиться к веселому празднику! 

Масленица издревле считалась рубежом между зимой и весной.

На масленичную неделю люди старались отдохнуть и развеяться впрок, прежде чем начнется Великий пост.

Но не только блинами, гуляниями и сжиганием чучела известен этот праздник, говорят эксперты dailyhoro.ru.

Масленица ФОТО: Matytsin Valery/ITAR-TASS/Scanpix

Понедельник - Встреча. В этот день люди активно начинают подготовку к Масленице: пекут блины, наряжают чучело, украшают дома и готовят площадки для будущих гуляний.

Встречали масленичную неделю поздним утром. Считалось, что урожай в текущем году будет намного лучше, если в этот день поспать подольше.

Ледяные горки, шуточные балаганы, масленичные блины - все это начинали готовить на Встречу. Самый первый блин хозяйки отдавали на помин усопших. В тот же день сваты отправлялись в гости к родителям невесты.

Вторник - Заигрыш. В этот день парни и девушки обменивались любовными посланиями, заигрывали друг с другом, катались с гор и играли в снежки. Так что и в наши дни можно познакомиться и пофлиртовать в этот вторник, а крепким и устоявшимся парам - выбраться вместе в парк. Это был день сватовства, чтобы затем, на Красную горку, можно было сыграть свадьбу.

Масленичная неделя - последняя неделя до наступления Великого поста.

В этот период еще разрешено употреблять в пищу молоко и яйца, но от мясных продуктов желательно отказаться. Мясо рекомендуется заменить сыром.

Среда - Лакомка. В среду, на Лакомку, было принято угощать родных блинами. Особенно старались тещи - следовало непременно угостить блинами зятя. Традиционные визиты "к теще на блины" актуальны и в наше время.

Масленица в России ФОТО: ITAR-TASS/Scanpix

Следующие четыре дня недели называют Широкой Масленицей

Четверг - Разгул. С этого дня начинались широкие гуляния - прыжки через костры, катания на санях, кулачные бои и другие народные забавы и состязания. У четверга было много других названий - Широкий четверг или Разгуляй.

Пятница - Тещины вечерки. В пятницу наступал через зятя звать тещу в гости.

Родственников жены было принято угощать и потчевать лучшими блюдами, чтобы показать свое расположение.

Суббота - Золовкины посиделки. В этот день молодые жены приглашали в гости золовок и других родственников со стороны мужа. Конечно, продолжали печь блины и угощать друг друга.

Воскресенье - Проводы. Это последний день масленичной недели. В воскресенье торжественно сжигали соломенное чучело Масленицы, а пепел развеивали на полях. Во многих местах устанавливали большое колесо на шесте, которое символизировало Солнце, и сжигали его.

Это воскресенье называется Прощеным, и по сей день жива традиция просить прощения у близких за случайные обиды.

По старинному обычаю, этот день является также поминальным - принято было приносить и оставлять блины на кладбище. Во многих областях люди сжигали остатки еды и ходили в баню, символически очищаясь огнем и водой. 

Фотогалерея: как отмечают Масленицу в России:

Традиции масленичной недели

Создание чучела - главная традиция начала масленичной недели. Для этого заготавливали солому, добывали старую одежу, а чучело закрепляли на деревянном шесте. После этого соломенную куклу на всю неделю устанавливали на вершине снежной горки. Сжигали чучело только в последний день масленичной недели.

Дети и подростки водили хороводы вокруг чучела, а затем катались на санках с горы. Считалось, кто дальше скатится, у того будет больший урожай льна.

К масленичным развлечениям относилось и катание на качелях. Особенно оно было популярно среди детей, которые мечтали вырасти большими и здоровыми.

Ближе к вечеру было принято накрывать праздничный стол и приглашать в дом гостей. В первую очередь, в качестве угощений подавались блины. Считалось, что круглая форма блина символизирует солнце, тепло и приближение весны.

Чтобы блины получились вкусными, хозяйка замешивала тесто тайком. Если кто-нибудь увидит ее - блюдо будет испорчено. Выпекая блины, женщины произносили:

"Месяц золотой, выгляни в окошко, подуй на тесто".

Если решите последовать примеру предков, эти слова желательно произносить поздно вечером. Если месяц выглянет, значит, блины получатся пышными и вкусными.

Во время Масленицы люди с нетерпением ждали теплых дней и желали поскорее проводить зиму и избавиться от ее следов. С этим связана традиция разжигания костров. Наши предки верили, что, если растопить лед, весна наступит быстрее.

Карнавал Масленицы в квартале Калнциема:

Что можно и нельзя делать на Масленицу

1. На Масленицу не стоит есть мясо, лучше отдать предпочтение рыбным блюдам, икре, овощам и молочным продуктам.

2. В масленичную неделю нельзя злиться, ругаться по любому поводу, сквернословить. Помните, что после Масленицы начинается Великий пост, а к этому событию нужно морально подготовиться.

3. Нельзя на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.

4. Не забывайте, что на масленичной неделе нужно готовить много блинов и созывать гостей.

5. Обязательно на Масленицу ходите в гости, устраивайте гуляния, ешьте блины. Не нарушайте древние обычаи праздника!

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