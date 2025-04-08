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ФОТО Кот из мультфильма "Поток" переехал на Ратушную площадь

Кот из мультфильма "Поток" на Ратушной площади
Кот из мультфильма "Поток" на Ратушной площади Фото: Rīgas dome

Объект городской среды в виде букв RĪGA со скульптурой кота из мультфильма "Поток" переместили на Ратушную площадь.

Ранее объект находился на площади у памятника Свободы в центре столицы.

Планируется, что главный герой мультфильма "Поток" на Ратушной площади будет располагаться до конца туристического сезона, но при необходимости его могут временно убрать в связи с проведением других мероприятий.

Галерея: Кот из мультфильма "Поток" на Ратушной площади

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