Вт, 9.03.2021
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

С чего начать, если хочешь разбираться в винах

ФОТО: unsplash.com/Kelsey Knight

Вино уже давно не является лишь частью традиций элитного общества, но давайте будем честными, винные традиции для нашей страны достаточно новы, поэтому по-прежнему встречаются люди, которые покупают вино, руководствуясь красивой этикеткой и соблазнительными обещаниями приятного послевкусия. Возможно сейчас, когда весь мир, кажется, немного приостановился, самое время начать разбираться в вине и научиться наслаждаться этим напитком!

1. Будьте честным с самим собой и экспериментируйте!

Вино, как и еда, одежда или музыка, в первую очередь дело вкуса! Да, конечно, существуют принятые стандарты, какие вина считаются хорошими, вкусными и утонченными,

но настоящее удовольствие от вина вы получите только в том случае, если честно себе признаетесь - вкусно или невкусно.

Возможно большинство популярных сухих вин не принесут вам ни малейшего удовольствия, потому что вы предпочитаете сладкие или полусладкие вина, или наоборот, вы любитель сухих вин и не можете понять, как допустили, что эти сладкие напитки, подобные сиропам, позволили называть себя вином. Может быть, вы не любите красные вина, но оказывается, что белые цветочные вина могут приносить истинное удовольствие. Конечно, начиная путешествие в мир вина, стоит прочитать несколько советов по совместимости вин и различных продуктов, множество статей можно найти в интернете. Однако помните, что мир вина огромный и запутанный, и, если вы будете честны с самим собой, быстро найдете напитки, которые вам подходят.

2. Дороже не всегда лучше! По крайней мере, вначале

Если вы склонны время от времени останавливаться в винном отделе, вы, вероятно, заметили, что доступны как бюджетные варианты для студентов, так и бутылки, которые стоят примерно столько же, сколько ветхий, но еще работающий, автомобиль известной марки. Если вы не эксперт, поначалу не имеет смысла тратить много денег - начните экспериментировать с предназначенных для широкой публики столовых вин, которые обычно находятся в ценовом диапазоне от 5 до 8 евро. Дорогие вина - это прекрасно, но следует помнить, что цена вина может определяться множеством факторов, например, эксклюзивным сортом винограда, нетипичными условиями выращивания, историей винодельни и так далее. Если вы всего этого не знаете и не являетесь экспертом, приобретенный эксклюзивный напиток за большие деньги вместо ожидаемого наслаждения принесет лишь легкое опьянение и разочаровывающее послевкусие.

3. Забудьте о мифах!

Мир вина полон мифов, которые создают стереотипы и социально желательное поведение, но не помогают по-настоящему наслаждаться винами. Вы, наверное, слышали, что изысканные люди пьют сухое вино, что качество определяется возрастом вина, и бесчисленное множество других идей. Но помните - мифы есть и останутся мифами, ведь как еще объяснить, почему стоимость качественных сладких десертных вин достигает почти трехзначных сумм, а жемчужины урожаев недавних лет свергают с трона достопочтенных винных "сеньоров". Да, конечно, есть очень хорошие красные вина исключительных урожайных лет, которые при правильных условиях хранения с каждым годом становятся все более приятными, но, будем честными - их нужно искать в винодельнях солнечных стран, а не в супермаркетах или домашнем баре, где завалялась бутылочка со свадьбы. Красные вина сохраняют свои качества дольше, белые и розовые вина в основном предназначены для скорого употребления. Если вы не винный знаток, нет смысла долго изучать этикетки, вычитывая, ягодный эликсир урожая какого года таится в каждой бутылке, и следовать всем советам экспертов по поводу надлежащего изысканного поведения - многие молодые вина действительно вкусные, а многие сухие вина действительно заслуживают того, чтобы их называли обычной кислятиной. 

Не верьте мифам, просто наслаждайтесь!

4. Начните с популярных сортов винограда и вин Нового Света!

Конечно, у каждого вина есть свои вкусовые нюансы, зависящие от сорта винограда, условий выращивания, почерка винодела, страны производства, традиций приготовления и прочего. Но начать путешествие в винный мир стоит с так называемого Нового Света и самых популярных сортов винограда, ведь это позволит понять, какие вкусовые нюансы вам по душе. Вина Нового Света обычно более либеральны и могут быть более понятными для новичков. Познавая белые вина, рекомендуем начинать с вин, изготовленных из винограда сортов Chardonnay, Sauvignon Blanc или Riesling. Начните свое путешествие в мир красных вин с напитков из ягод сортов Cabernet Sauvignon, Pinot Noir и Shiraz. Большинство производителей указывают сорт ягод на этикетке. Если сорт не указан, скорее всего, вино изготовлено из смеси различных ягод, и вы не сможете ощутить вкус одного конкретного сорта винограда, но и эти вина, конечно, могут быть вкусными и качественными. Узнавая сорта винограда, не бойтесь экспериментировать и выбирайте продукты разных производителей - только попробовав, вы сможете понять, что вкуснее.

5. Доверьтесь знакам качества!

Вино - это не просто напиток, это целая культура и страсть, поэтому стремление разбираться в винах стало настолько распространенным, и по всему миру действует бесчисленное множество школ, клубов, групп по интересам и ассоциаций экспертов, которые посвящают почти всю свою жизнь этому напитку. Вина дегустируют, вина оценивают, вина любят и, в конце концов, даже награждают, поэтому на полках магазинов встречаются вина, отмеченные особым знаком качества. Если вы хотите купить хорошее вино, отдавайте предпочтение тому, которое было отмечено экспертами. Безусловно, всем нам нравится относиться к этим вещам немного скептически и думать, что "это только маркетинг", но эта необъятная отрасль не стоит на месте и непрерывно развивается, поэтому таким знакам качества можно доверять. 

Советы от AlkOutlet Dzērieni. 

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