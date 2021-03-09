С чего начать, если хочешь разбираться в винах

1. Будьте честным с самим собой и экспериментируйте!

Вино, как и еда, одежда или музыка, в первую очередь дело вкуса! Да, конечно, существуют принятые стандарты, какие вина считаются хорошими, вкусными и утонченными,

но настоящее удовольствие от вина вы получите только в том случае, если честно себе признаетесь - вкусно или невкусно.

Возможно большинство популярных сухих вин не принесут вам ни малейшего удовольствия, потому что вы предпочитаете сладкие или полусладкие вина, или наоборот, вы любитель сухих вин и не можете понять, как допустили, что эти сладкие напитки, подобные сиропам, позволили называть себя вином. Может быть, вы не любите красные вина, но оказывается, что белые цветочные вина могут приносить истинное удовольствие. Конечно, начиная путешествие в мир вина, стоит прочитать несколько советов по совместимости вин и различных продуктов, множество статей можно найти в интернете. Однако помните, что мир вина огромный и запутанный, и, если вы будете честны с самим собой, быстро найдете напитки, которые вам подходят.

2. Дороже не всегда лучше! По крайней мере, вначале

Если вы склонны время от времени останавливаться в винном отделе, вы, вероятно, заметили, что доступны как бюджетные варианты для студентов, так и бутылки, которые стоят примерно столько же, сколько ветхий, но еще работающий, автомобиль известной марки. Если вы не эксперт, поначалу не имеет смысла тратить много денег - начните экспериментировать с предназначенных для широкой публики столовых вин, которые обычно находятся в ценовом диапазоне от 5 до 8 евро. Дорогие вина - это прекрасно, но следует помнить, что цена вина может определяться множеством факторов, например, эксклюзивным сортом винограда, нетипичными условиями выращивания, историей винодельни и так далее. Если вы всего этого не знаете и не являетесь экспертом, приобретенный эксклюзивный напиток за большие деньги вместо ожидаемого наслаждения принесет лишь легкое опьянение и разочаровывающее послевкусие.

3. Забудьте о мифах!