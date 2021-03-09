С чего начать, если хочешь разбираться в винах

1. Будьте честным с самим собой и экспериментируйте!
Вино, как и еда, одежда или музыка, в первую очередь дело вкуса! Да, конечно, существуют принятые стандарты, какие вина считаются хорошими, вкусными и утонченными,
но настоящее удовольствие от вина вы получите только в том случае, если честно себе признаетесь - вкусно или невкусно.
Возможно большинство популярных сухих вин не принесут вам ни малейшего удовольствия, потому что вы предпочитаете сладкие или полусладкие вина, или наоборот, вы любитель сухих вин и не можете понять, как допустили, что эти сладкие напитки, подобные сиропам, позволили называть себя вином. Может быть, вы не любите красные вина, но оказывается, что белые цветочные вина могут приносить истинное удовольствие. Конечно, начиная путешествие в мир вина, стоит прочитать несколько советов по совместимости вин и различных продуктов, множество статей можно найти в интернете. Однако помните, что мир вина огромный и запутанный, и, если вы будете честны с самим собой, быстро найдете напитки, которые вам подходят.
2. Дороже не всегда лучше! По крайней мере, вначале
Если вы склонны время от времени останавливаться в винном отделе, вы, вероятно, заметили, что доступны как бюджетные варианты для студентов, так и бутылки, которые стоят примерно столько же, сколько ветхий, но еще работающий, автомобиль известной марки. Если вы не эксперт, поначалу не имеет смысла тратить много денег - начните экспериментировать с предназначенных для широкой публики столовых вин, которые обычно находятся в ценовом диапазоне от 5 до 8 евро. Дорогие вина - это прекрасно, но следует помнить, что цена вина может определяться множеством факторов, например, эксклюзивным сортом винограда, нетипичными условиями выращивания, историей винодельни и так далее. Если вы всего этого не знаете и не являетесь экспертом, приобретенный эксклюзивный напиток за большие деньги вместо ожидаемого наслаждения принесет лишь легкое опьянение и разочаровывающее послевкусие.
Мир вина полон мифов, которые создают стереотипы и социально желательное поведение, но не помогают по-настоящему наслаждаться винами. Вы, наверное, слышали, что изысканные люди пьют сухое вино, что качество определяется возрастом вина, и бесчисленное множество других идей. Но помните - мифы есть и останутся мифами, ведь как еще объяснить, почему стоимость качественных сладких десертных вин достигает почти трехзначных сумм, а жемчужины урожаев недавних лет свергают с трона достопочтенных винных "сеньоров". Да, конечно, есть очень хорошие красные вина исключительных урожайных лет, которые при правильных условиях хранения с каждым годом становятся все более приятными, но, будем честными - их нужно искать в винодельнях солнечных стран, а не в супермаркетах или домашнем баре, где завалялась бутылочка со свадьбы. Красные вина сохраняют свои качества дольше, белые и розовые вина в основном предназначены для скорого употребления. Если вы не винный знаток, нет смысла долго изучать этикетки, вычитывая, ягодный эликсир урожая какого года таится в каждой бутылке, и следовать всем советам экспертов по поводу надлежащего изысканного поведения - многие молодые вина действительно вкусные, а многие сухие вина действительно заслуживают того, чтобы их называли обычной кислятиной.