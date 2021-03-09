Вт, 9.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

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Все, что тебе нужно знать о дилдо

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Дилдо - это изделие, которое реалистично имитирует возбужденный половой член или менее реалистичная фаллическая секс-игрушка. Первые дилдо были созданы много тысяч лет назад, когда в качестве сырья использовались кость, камень и дерево. В наши дни дилдо по-прежнему являются наиболее популярными и часто именно с них начинается знакомство с увлекательным миром секс-игрушек.

Дилдо в основном предназначены для вагинального, анального или орального проникновения. Их можно держать в руке, прикреплять на ремень или к поверхностям, если дилдо оснащен присоской.

Как правильно выбрать дилдо?

Выбирая дилдо, необходимо обратить внимание на его материал и определиться с тем, как Ты его будешь использовать. Размер, рельеф, форма, эластичность и потребность в присоске будут зависеть от метода использования, который Ты выберешь.

ФОТО: SexyStyle

Самый безопасный и приятный материал игрушки - силикон или медицинский силикон. Дилдо также может быть изготовлен из металла или закаленного стекла, которые являются твердыми, особо скользкими и очень гигиеничными материалами. Дилдо из ПВХ, винила и TПЭ менее безопасны в использовании, поскольку они могут вызывать раздражение слизистой оболочки и аллергические реакции. Дилдо из этого материала рекомендуется использовать только в сочетании с презервативом, чтобы его материал не контактировал напрямую с чувствительной слизистой оболочкой и не нарушал баланс микрофлоры.

Больше не всегда значит лучше! Чаще всего для вагинальной или анальной стимуляции  используются небольшие и средних размеров дилдо.

Дилдо большого размера стоит выбирать только в тех случаях, когда уже известно, что организм способен его принять, и это создаёт приятные ощущения.

Самыми универсальными считаются дилдо с присоской, потому что их можно использовать всеми возможными способами: держа в руке, прикреплять к разным поверхностям или закреплять на поясе.

Для вагинального применения

Стимулировать зону G (чувствительная зона на передней стенке влагалища на глубине от 5 до 8см) проще всего будет изогнутым дилдо. Игрушка идеально прямой формы может проскользнуть мимо этой важной зоны удовольствия и не вызвать приятных ощущений. 

Самая чувствительная часть влагалища это вход (первые 2-3см), в остальном у большинства женщин стенки влагалища нечувствительны. Поэтому выбирать игрушку с рельефом не стоит. Дилдо с ярко выраженным рельефом могут вызывать неприятное трение и раздражать нежную слизистую оболочку. Вагинальная игрушка с рельефом подойдет только тогда, когда уже известно, что рельеф вызывает приятные ощущения. Стоит также упомянуть, что игрушка с рельефом внутри будет ощущаться больше по размеру, чем выглядит.

Не всегда использование дилдо означает пенетрацию и стимуляцию поступательными движениями. Дилдо любой формы и рельефа могут использоваться для раббинга (трения половыми органами о предмет) и внешней стимуляции вульвы (наружные женские половые органы - половые губы, головка клитора). Особенно приятным может быть просто помещение дилдо внутрь влагалища, совмещенное со стимуляцией головки клитора. Это даст чувство наполненности и позволит внутренней части клитора обнимать игрушку при возбуждении, таким образом, стимулируя максимальное количество нервных окончаний. 

Для анального применения

Любая анальная игрушка должна иметь ограничивающую деталь у основания, чтобы она не проскользнула глубже в прямую кишку. Этот стопор похож на якорь, который удерживает игрушку на безопасной глубине. Удерживающая часть дилдо может быть похожа на присоску или, в случае реалистичных моделей, это мошонка, которые не позволят дилдо войти в отверстие глубже, чем необходимо.

Анальные дилдо могут быть как изогнутыми, так и прямыми. Изогнутые варианты позволят простимулировать мужскую простату - это не только приятно, но и полезно для здоровья.

Сфинктер анального отверстия достаточно чувствителен к рельефу. Поэтому для анальной стимуляции гораздо интереснее выбирать игрушки с бугорками, бороздками, выступами или постепенным, волнистым переходом к большему диаметру.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Стеклянные и металлические дилдо подходят для анальных игр лучше всего. Они максимально гигиеничны так как обладают наименьшей пористостью - их легко мыть, в них не скапливаются телесные жидкости, ароматы и лубриканты. Со стеклянными и металлическими игрушками можно использовать все виды лубрикантов, в том числе и на силиконовой основе. Именно лубриканты на силиконовой основе рекомендуются для анальных игр, так как они очень долго скользят, не высыхают и не впитываются в кожу. Это особенно важно, потому что в анальном проходе не выделяется естественной смазки.

Советы по использованию

Любой дилдо всегда следует использовать с лубрикантом. Силиконовые дилдо можно использовать только с лубрикантами на водной основе. Стеклянные и металлические дилдо можно использовать также с лубрикантами на силиконовой основе.

Следующие вещества НЕ являются лубрикантами и не должны использоваться в интимных играх:

  • косметическое масло или крем для тела,
  • детское масло,
  • кокосовое масло,
  • оливковое масло,
  • другие косметические средства и продукты питания.

ПОМНИ! Дилдо - это не то же самое, что вибратор. Дилдо - это полностью ручная игрушка - все движения осуществляешь Ты. Он не вибрирует и не двигается сам по себе - не ожидай, что он сделает всю работу за Тебя!

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Если дилдо неподвижно введен во влагалище, чтобы достичь оргазма, параллельно необходима другая стимуляция - клиторальная, оральная или анальная. Однообразное скольжение внутри влагалища тоже вряд ли приведет к достижению оргазма, ведь нужно учитывать анатомию удовольствия женщины - стенки влагалища не сильно чувствительны.

В большинстве случаев, чтобы получить удовольствие от пенетративного использования дилдо, нужно стимулировать вход во влагалище, зону G или шейку матки.

Так и во время анальной стимуляции следует обращать внимание на то, какие движения, углы наклона, скорость и другие параметры стимуляции наиболее приятны. Чтобы получить удовольствие, главное экспериментировать, по-разному воздействовать на разные чувствительные точки, прислушиваться к ощущениям своего тела и открыто общаться с партнером. Никто не рождается экспертом в использовании секс-игрушек. Однако учиться давать и получать удовольствие - это самое приятное обучение, которое вы когда-либо проходили!

В этой подборке дилдо высочайшего качества Ты обязательно найдешь наиболее подходящий для себя.

В следующей статье мы поговорим о всевозможных анальных игрушках: вибраторах, плагах, шариках, цепочках и стимуляторах простаты.

Галерея: Все, что Тебе нужно знать о дилдо

Статья вышла в сотрудничестве с SexyStyle

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