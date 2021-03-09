Все, что тебе нужно знать о дилдо

Дилдо в основном предназначены для вагинального, анального или орального проникновения. Их можно держать в руке, прикреплять на ремень или к поверхностям, если дилдо оснащен присоской.

Как правильно выбрать дилдо?

Выбирая дилдо, необходимо обратить внимание на его материал и определиться с тем, как Ты его будешь использовать. Размер, рельеф, форма, эластичность и потребность в присоске будут зависеть от метода использования, который Ты выберешь.

ФОТО: SexyStyle

Самый безопасный и приятный материал игрушки - силикон или медицинский силикон. Дилдо также может быть изготовлен из металла или закаленного стекла, которые являются твердыми, особо скользкими и очень гигиеничными материалами. Дилдо из ПВХ, винила и TПЭ менее безопасны в использовании, поскольку они могут вызывать раздражение слизистой оболочки и аллергические реакции. Дилдо из этого материала рекомендуется использовать только в сочетании с презервативом, чтобы его материал не контактировал напрямую с чувствительной слизистой оболочкой и не нарушал баланс микрофлоры.

Больше не всегда значит лучше! Чаще всего для вагинальной или анальной стимуляции используются небольшие и средних размеров дилдо.

Дилдо большого размера стоит выбирать только в тех случаях, когда уже известно, что организм способен его принять, и это создаёт приятные ощущения.

Самыми универсальными считаются дилдо с присоской, потому что их можно использовать всеми возможными способами: держа в руке, прикреплять к разным поверхностям или закреплять на поясе.

Для вагинального применения

Стимулировать зону G (чувствительная зона на передней стенке влагалища на глубине от 5 до 8см) проще всего будет изогнутым дилдо. Игрушка идеально прямой формы может проскользнуть мимо этой важной зоны удовольствия и не вызвать приятных ощущений.

Самая чувствительная часть влагалища это вход (первые 2-3см), в остальном у большинства женщин стенки влагалища нечувствительны. Поэтому выбирать игрушку с рельефом не стоит. Дилдо с ярко выраженным рельефом могут вызывать неприятное трение и раздражать нежную слизистую оболочку. Вагинальная игрушка с рельефом подойдет только тогда, когда уже известно, что рельеф вызывает приятные ощущения. Стоит также упомянуть, что игрушка с рельефом внутри будет ощущаться больше по размеру, чем выглядит.

Не всегда использование дилдо означает пенетрацию и стимуляцию поступательными движениями. Дилдо любой формы и рельефа могут использоваться для раббинга (трения половыми органами о предмет) и внешней стимуляции вульвы (наружные женские половые органы - половые губы, головка клитора). Особенно приятным может быть просто помещение дилдо внутрь влагалища, совмещенное со стимуляцией головки клитора. Это даст чувство наполненности и позволит внутренней части клитора обнимать игрушку при возбуждении, таким образом, стимулируя максимальное количество нервных окончаний.

Для анального применения