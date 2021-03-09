От "удаленки" до локдауна: сегодня правительство рассмотрит новые ограничения

Предложения будут обсуждаться сегодня на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

В целом разработаны четыре варианта, но правительству будет предложено для обсуждения два: сценарий A, который содержит предложения по обеспечению функционирования экономики в условиях Covid-19, и сценарий D, предусматривающий максимальные ограничения.

Сценарий А: "удаленка"

Сценарий А предусматривает введение для уменьшения распространения вируса удаленной работы. В то же время производственные предприятия, на которых в целом работает около 221 тыс. человек, или 25% работающих в стране, продолжат работать очно. При этом должно быть обеспечено максимальное дистанцирование работников, а также сменная работа.

В других секторах очная работа будет разрешена только с разрешения главы учреждения, а очные услуги могут предоставляться только по предварительной записи.

Каждому работнику предлагается предоставить поддержку в размере 60 евро для удаленной работы, и эта сумма не будет облагаться подоходным налогом с населения. 43

Сценарий A предусматривает запрет на посещение общественных мест, предоставление номера в гостинице при положительном результате теста на Covid-19, расширение доступности программы размещения в гостиницах (компенсация 80% затрат, включая питание) и обеспечение строгого контроля за инфицированными и контактными лицами.

Кроме того, сценарий А предусматривает снижение максимального количества пассажиров в общественном транспорте до 30% вместимости, а также отмену платы за муниципальные парковки для частного транспорта.

Этот сценарий включает в себя широкое тестирование и целенаправленный скрининг для быстрого выявления очагов Covid-19.

Сценарий А предусматривает, что детские сады будут открыты только для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно.

Сценарий D: локдаун

Сценарий D предусматривает введение превентивных мер в кратчайшие сроки, например, с 15 марта.

Он предполагает, что очная работа будет разрешена только на основании обоснованного распоряжения работодателя. Разрешены будут только самые необходимые услуги, работать очно смогут только самые важные производственные предприятия.

Сценарий D предусматривает обязанность находиться по месту жительства в рамках одного домохозяйства и покидать его только в том случае, если это оправданно,

например, чтобы сделать покупки, получить медицинскую помощь, ухаживать за животными, выполнять физические упражнения. 43

Места религиозной деятельности будут открыты только в дни религиозных праздников, закроются музеи под открытым небом и природные тропы.

Учебный процесс будет организован удаленно во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольного образования для детей, родители которых не могут обеспечить присмотр за ними. Спорт будет возможен только индивидуально на открытом воздухе, за исключением тренировок профессиональных команд.

В сфере здравоохранения будут предоставляться только острая и неотложная медицинская помощь, услуги семейного врача, услуги Государственного центра доноров крови, вакцинация, уход на дому, обслуживание беременных и лабораторные услуги.

Сценарий A предусматривает, что количество случаев Covid-19 к 1 мая может увеличиться до 27 389, количество госпитализаций - 3835, количество смертей - до 548. В свою очередь круг контактных лиц составит 43 822 человека. Согласно сценарию B, количество случаев Covid-19 прогнозируется на уровне 34 891, количество госпитализаций - 4885, прогнозируемое количество смертей - 689, количество контактных лиц - 55 826. В сценарии С количество случаев Covid-19 составит 55 361, госпитализаций - 7751, смертей - 1107, контактных лиц - 88 578. В сценарии D количество случаев Covid-19 составит 11 765, госпитализаций - 1647, смертей - 2345, контактных лиц - 18 824.

С экономической точки зрения сценарий A приведет к еженедельным убыткам в размере 49,4 млн евро и убытками в размере 148,2 млн евро или 0,51% валового внутреннего продукта за три недели.

При сценарии B еженедельные убытки составят 45,2 млн евро, за три недели - 135,5 млн евро или 0,46% от ВВП.

Отрицательное фискальное влияние сценария C составит 35,6 млн евро за неделю и 106,7 млн евро или 0,36% ВВП за три недели.