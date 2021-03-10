Смертность за первые семь недель года в Латвии выросла почти на 40%

В период с 4 января по 21 февраля в стране зарегистрировано 5347 смертей, тогда как за тот же период 2020 года - 3841.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые семь недель этого года у 862 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые семь недель года составила 16,1%.

В этот период умерло 2812 женщин, что на 36,8% больше, чем за тот же период прошлого года, и 2535 мужчин, что на 41,9% больше.

87,2% или 4662 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года - 86,2% или 3313.

В первые семь недель этого года умерло:

345 человек в возрасте от 60 до 64 лет (+25,5%),

492 - в возрасте от 65 до 69 лет (+30,9%),

560 - в возрасте от 70 до 74 лет (+54,3%),

737 - в возрасте от 75 до 79 лет (+41,5%),

1013 - в возрасте от 80 до 84 лет (+59,3%),

809 - в возрасте от 85 до 89 лет (+32,8%),

706 человек в возрасте 90 лет и старше (+32,5%).