Вор пойман спустя 10 лет поисков. При помощи... колбасы
Спустя десять лет поисков, при помощи колбасы, в Германии пойман вор, ограбивший дом, сообщает портал The Sunday Times.
Спустя десять лет поисков, при помощи колбасы, в Германии пойман вор, ограбивший дом, сообщает портал The Sunday Times.
В 2012 году для расследования кражи со взломом на севере Германии была вызвана полиция. Хотя вор уже давно скрылся с места происшествия, полиция обнаружила в мусоре надкушенный кусок колбасы
Из фрагмента колбасы был получен образец ДНК, но до сих пор совпадений в базе данных не было. Спустя почти десять лет был опознан 30-летний албанец, который угостился колбасой во время ограбления.
Он был арестован за участие в другом насильственном преступлении, и полиция взяла образец ДНК, который был внесен в международную базу данных. Полиция сообщает, что тест на ДНК позволил поймать человека, ответственного за кражу, которая произошла в марте 2012 года.