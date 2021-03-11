Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Вор пойман спустя 10 лет поисков. При помощи... колбасы

ФОТО: food.kiro/Shutterstock.com

Спустя десять лет поисков, при помощи колбасы, в Германии пойман вор, ограбивший дом, сообщает портал The Sunday Times.

В 2012 году для расследования кражи со взломом на севере Германии была вызвана полиция. Хотя вор уже давно скрылся с места происшествия, полиция обнаружила в мусоре надкушенный кусок колбасы

Из фрагмента колбасы был получен образец ДНК, но до сих пор совпадений в базе данных не было. Спустя почти десять лет был опознан 30-летний албанец, который угостился колбасой во время ограбления.

Он был арестован за участие в другом насильственном преступлении, и полиция взяла образец ДНК, который был внесен в международную базу данных. Полиция сообщает, что тест на ДНК позволил поймать человека, ответственного за кражу, которая произошла в марте 2012 года.

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