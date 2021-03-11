Вор пойман спустя 10 лет поисков. При помощи... колбасы

В 2012 году для расследования кражи со взломом на севере Германии была вызвана полиция. Хотя вор уже давно скрылся с места происшествия, полиция обнаружила в мусоре надкушенный кусок колбасы

Из фрагмента колбасы был получен образец ДНК, но до сих пор совпадений в базе данных не было. Спустя почти десять лет был опознан 30-летний албанец, который угостился колбасой во время ограбления.