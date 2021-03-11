Таллинн до конца апреля отменяет арендную плату для предприятий

Также планируется быстро оплачивать выставленные предпринимателями городу счета, продолжить выплату пособий на дигитальные решения для малых предпринимателей и освободить городские спортклубы и спортивные организации от арендной платы, а также сохранить подушное финансирование спортивных организаций.

Как сказал вице-мэр Айвар Рийсалу, город расширяет список льгот для действующих на городских площадях предприятий торговли и общепита, которые попали под действие установленных ЭР ограничений.

"Ставка освобождения от арендной платы в центре города повысится до 100% вместо нынешних 80, - сказал Рийсалу. – Освобождение от арендной платы получат также городские строения, то есть террасы, расположенные в центре города. Мера действует до конца апреля, но весной мы можем пересмотреть это решение".

До конца апреля Таллинн не будет взимать арендную плату с действующих на принадлежащих городу бизнес-площадях недоходных обществ, а также предприятий сферы общепита, торговли, обслуживания, образования (в том числе дошкольного), опеки, спорта, деятельности по интересам, молодежной работы, искусства и культуры. 5

Для этого горуправа утвердила льготу в 100-процентном объеме для арендаторов городских площадей, которая автоматически применяется в районе Кесклинн. В других районах льготы будут применяться на основании решения комиссии. До конца апреля город также отказывается от арендной платы в районе Кесклинн, которая выплачивается на основании договора передачи городских сооружений в пользование для ведения торговли. (Освобождение от арендной платы в 100-процентном объеме).

Как отметил Айвар Рийсалу, во время кризиса город будет оплачивать счета от своих партнеров как можно быстрее.

"Как правило, учреждения оплачивают счета в течение 21 или 30 дней, - пояснил вице-мэр. - Мы планируем до конца года оплачивать счета своим партнерам в течение десяти рабочих дней".

Также для договорных партнеров города до конца года будут действовать более мягкие условия.

"Город не будет применять пени или договорные штрафы в отношении всех заключивших с гордом договоры предприятий, у которых из-за сложившейся во всем мире ситуации возникли проблемы с выполнением договорных обязательств, - сказал Айвар Рийсалу. - В случае необходимости мы продлим разумный срок поставки или выполнения договора".

"С помощью нашей популярной "дигитальной" меры малые предприятия смогут повысить свои возможности функционирования во время кризиса, - продолжил вице-мэр. - Большая часть наших предприятий - это малые фирмы и поэтому они все вместе играют очень большую роль в экономике Эстонии. Можно ходатайствовать о пособии в размере до 6000 евро на год для приобретения или развития программного обеспечения или лицензии".

Дигитальным пособием для малого предприятия город поддерживает покупку программного обеспечения или лицензии, или связанные с развитием расходы на программирование, внедрение или тестирование – максимальный объем составляет 6000 евро в год на одно предприятие. Подробная информация находится здесь.