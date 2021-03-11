Меньше обещанного: Педагоги разочарованы доплатой за работу во время пандемии Covid-19

Каждый день LIZDA получает "бесчисленные запросы" от педагогов о том, почему обещанная надбавка за работу в условиях пандемии "превратилась в куда меньшую сумму".

В профсоюзе отмечают, что в начале года Кабинет министров принял решение выделить 6,34 миллиона евро на единовременное пособие учителям дошкольных и специальных учебных заведений, включая помощников учителей и администрацию за работу во время пандемии Covid-19.

Размер этой доплаты был определен с учетом взносов работодателя на обязательное государственное социальное страхование (VSAOI). LIZDA направила представителям правительства письмо с просьбой о дополнительном финансировании взносов работодателя на обязательное государственное социальное страхование (23,59%).

Однако это предложение не было поддержано, и размер пособия в 300 евро сократился примерно на треть, "потому что работодатели были вынуждены удерживать около 50% налогов, включая долю как работодателя, так и работника". LIZDA подсчитала, что за вычетом взносов на обязательное государственное социальное страхование работодателя размер надбавки (брутто, до уплаты налогов) составил 242,74 евро.

LIZDA подчеркивает, что предоставление пособия повлияет на размер отпускных, поэтому в Министерство образования и науки и Министерство финансов было направлено письмо для решения этого вопроса.