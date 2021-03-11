На убитого сестрами Хачатурян отца завели уголовное дело

По словам адвоката одной из девушек Алексея Липцера, официально защиту пока об этом не уведомили. Информацию об уголовном деле против Михаила Хачатуряна также подтвердила Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян, передает "Медиазона".

Дело возбуждено по статьям об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей Хачатуряна.

"Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими", - цитирует "Медуза" адвоката сестер Хачатурян.

Следствие пока не подтвердило информацию о возбуждении дела.

Напомним, что сестер Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян по подозрению в убийстве отца - бизнесмена Михаила Хачатуряна - задержали в Москве в июле 2018 года. Тело мужчины со множественными ранениями было найдено в подъезде собственного дома. Девушки сразу сознались в содеянном, объяснив, что пошли на преступление потому, что долгое время терпели насилие и издевательства со стороны отца.