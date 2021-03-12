"Это непростительно": Кариньш ожидает серьезных изменений в Министерстве здравоохранения

"Похоже, что Латвия еще от чего-то отказалась. Я ожидаю от министра здравоохранения серьезных изменений в Минздраве. [...] Это непростительно",

- заявил Кариньш.

Он подчеркнул, что страна в настоящее время страдает из-за того, что узкий круг лиц, не уведомив правительство и не получив его одобрения, принял решения, приведшие к недостаточному количеству вакцин в стране.

Премьер также отметил, что сейчас он, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр здравоохранения Даниэль Павлютс работают "за кадром" с другими странами, чтобы исправить эту ошибку, которая продолжает влиять на распределение вакцин.

Кариньш сделал вышеупомянутое заявление в связи с информацией о том, что наряду с заказом меньшего, чем было предложено Латвии, количества доз вакцины производства Pfizer рабочая группа Минздрава также заказала меньшее количество доз вакцины Moderna, чем было возможно.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении министра здравоохранения, в рамках первой закупки были заказаны все доступные Латвии дозы вакцины Moderna, а в рамках дополнительной закупки, предусматривающей поставки в третьем и четвертом квартале, рабочая группа не посчитала необходимым закупить полный объем доступных Латвии вакцин.