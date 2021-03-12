Разлив химикатов? Живой организм? На поверхности Даугавы замечено что-то очень странное
Люди смущены видом на поверхности Даугавы. Ведущий прогноза погоды LTV Том Брицис успокаивают - это не гриб, а просто снег.
Люди смущены видом на поверхности Даугавы. Ведущий прогноза погоды LTV Том Брицис успокаивают - это не гриб, а просто снег.
Cilvēki satraukušies par skatu, kas pavēries Daugavā. Tā nav sēne! Tas ir sniegs. Šādi Daugava bieži izskatās pēc...Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Piektdiena, 2021. gada 12. marts
Так часто выглядит Даугава после сильного снегопада, который как раз случился в последние дни. Этот вид также наблюдался ранее этой зимой, объясняет Брицис, но люди начали писать в комментариях, что впервые наблюдали нечто подобное.
Брицис отмечает, что коричневатый цвет формируется из веществ, содержащихся в воде, в основном биологических, которые попадают в реку с полей и болот.