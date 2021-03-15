Что известно об угандийском штамме Covid-19?

Первоначально этот тип был описан в Уганде, где он встречается в большинстве случаев, в то время как в Латвию, по словам инфектолога, он, скорее всего, пришел из Великобритании.

"Есть много разных типов вирусов", - сказал Думпис, добавив, что

"...чем больше различных вариантов вируса доставляют нам, тем больше вероятность того, что они принесут более опасные".

Уже сообщалось, что Лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила в Латвии угандийский штамм A.23.1 вируса, вызывающего Covid-19, который распространяется локально в Лиепае. Об этом сообщил председатель научного совета центра Янис Кловиньш.

Он рассказал, что две недели назад при оценке результатов секвенирования A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%. "Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае", - сказал Кловиньш.

"Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным, потому что широко распространен в Уганде, где преобладает над другими видами, а также в Великобритании", - сказал Кловиньш, добавив, что

паниковать не стоит, поскольку опасность этого штамма еще предстоит определить.

Тем не менее следует проявлять большую осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, что позволяет предположить, что он может быть более заразным.