Пожар в Олайнском крае унес жизнь человека

Работы по тушению в садоводческом кооперативе "Эзитис" продолжались несколько часов. Пламя охватило две постройки, находившиеся на одной собственности - горел небольшой домик и находящийся рядом жилой вагончик.

"Сначала я подумал, что какой-то дурак ночью запускает салют. После этого услышал, что мчатся грузовики. Соседка позвонила, сказала, что чья-то дача сгорела", - рассказал местный житель.

Неофициально известно, что первой загорелась постройка, в который жили два человека. Затем ветер перекинул пламя на вагончик. Из огня своими силами спаслась женщина, однако ее супруг остался внутри и погиб.

Местные жители, дружившие с хозяином собственности, допускают, что пожар мог бы не быть столь разрушительным, если бы мужчина уделял хоть какое-то внимание пожарной безопасности. Более того, соседи рассказывают, что погибший был так называемым "собирателем" - ему нравилось находить разные вещи и хранить их у себя.