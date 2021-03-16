Вт, 16.03.2021
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Янис Кловиньш

Пожар в Олайнском крае унес жизнь человека

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Вероятно, вопиющее игнорирование требований пожарной безопасности привело к значительным разрушениям в одном из садовых домиков в Олайнском крае, где пожар уничтожил две постройки и унес жизнь владельца, сообщает Degpunktā.

Работы по тушению в садоводческом кооперативе "Эзитис" продолжались несколько часов. Пламя охватило две постройки, находившиеся на одной собственности - горел небольшой домик и находящийся рядом жилой вагончик.

"Сначала я подумал, что какой-то дурак ночью запускает салют. После этого услышал, что мчатся грузовики. Соседка позвонила, сказала, что чья-то дача сгорела", - рассказал местный житель.

Неофициально известно, что первой загорелась постройка, в который жили два человека. Затем ветер перекинул пламя на вагончик. Из огня своими силами спаслась женщина, однако ее супруг остался внутри и погиб.

Местные жители, дружившие с хозяином собственности, допускают, что пожар мог бы не быть столь разрушительным, если бы мужчина уделял хоть какое-то внимание пожарной безопасности. Более того, соседи рассказывают, что погибший был так называемым "собирателем" - ему нравилось находить разные вещи и хранить их у себя.

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