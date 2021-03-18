В Англии дорогостоящие особняки подлежат сносу из-за ошибки застройщика

Строительство пяти роскошных особняков в Болтоне, Англия, началось в августе 2014 года. Два года спустя, в октябре 2016 года, городские власти получили жалобу, в которой утверждалось, что особняки не соответствуют выданному разрешению на строительство.

Выяснилось, что один из завершенных домов был на 31% больше разрешенного объема строительства, другой - на 19%, третий - на 32%, а четвертый - даже на 33% больше, сообщает The Sun.

Five £1m luxury mansions face being demolished as they were built 'too big' https://t.co/MkmmhTfoP7 — The Sun (@TheSun) March 16, 2021

Теперь эти дома должны быть снесены из-за нарушения условий разрешения на строительство. Застройщик отказывается брать на себя ответственность и не идет на компромисс, бросив домовладельцев в буквальном смысле под бульдозер.

По словам одного из пострадавших, в 2016 году он заплатил за дом более миллиона фунтов стерлингов (1,23 миллиона евро), а теперь чувствует, что попал в замкнутый порочный круг. Из-за затянувшихся судебных разбирательств ему пришлось потратить еще 215 тысяч фунтов (251 645 евро) на аренду жилья и сопутствующие расходы.