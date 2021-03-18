Covid-19 заболели получившие первую прививку клиенты центра социального ухода в Бауске

Derpele оказывает услуги социального ухода и реабилитационные услуги 110 клиентам в Баускском крае. Вспышка Covid-19 произошла в учреждении и в декабре прошлого года.

Савицка рассказала, что с тех пор 41 человек был вакцинирован от Covid-19, еще семь не согласились на прививку. Первую дозу вакцины получили также 11 из 45 сотрудников.