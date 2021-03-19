Фото с новым цветом волос Билли Айлиш потрясло пользователей Сети и бьет рекорды Instagram

Айлиш опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена блондинкой.

Как сообщает BBC, фото девушки за шесть минут после публикации собрало один миллион лайков.

Спустя 16 часов после публикации фотографии уже было 17 миллионов лайков, таким образом фото вошло в десятку самых популярных фото соцсети. На момент публикации статьи количество лайков составляет более 19 миллионов.

Это не первый раз, когда Айлиш удивляет сменой имиджа - за время своей карьера она была платиновой блондинкой, а также были и синие волосы и, конечно, самые узнаваемые черные волосы с кислотно-зелеными корнями.