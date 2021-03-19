Фото с новым цветом волос Билли Айлиш потрясло пользователей Сети и бьет рекорды Instagram
Певица Билли Айлиш (19) удивила поклонников новым имиджем.
Певица Билли Айлиш (19) удивила поклонников новым имиджем.
Айлиш опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена блондинкой.
Как сообщает BBC, фото девушки за шесть минут после публикации собрало один миллион лайков.
"Ущипните меня", - подписала снимок певица.
Спустя 16 часов после публикации фотографии уже было 17 миллионов лайков, таким образом фото вошло в десятку самых популярных фото соцсети. На момент публикации статьи количество лайков составляет более 19 миллионов.
Это не первый раз, когда Айлиш удивляет сменой имиджа - за время своей карьера она была платиновой блондинкой, а также были и синие волосы и, конечно, самые узнаваемые черные волосы с кислотно-зелеными корнями.
Как сообщает Vanity Fair, Айлиш постепенно осветляла волосы шесть недель и скрывала их под париком на 63-й церемонии вручения премии "Грэмми", которая прошла 14 марта.