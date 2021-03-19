Пт, 19.03.2021
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профессор Американского института предпринимательства Леон Арон

Фото с новым цветом волос Билли Айлиш потрясло пользователей Сети и бьет рекорды Instagram

Певица Билли Айлиш (19) удивила поклонников новым имиджем.

Айлиш опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена блондинкой. 

Как сообщает BBC, фото девушки за шесть минут после публикации собрало один миллион лайков.

"Ущипните меня", - подписала снимок певица. 

Спустя 16 часов после публикации фотографии уже было 17 миллионов лайков, таким образом фото вошло в десятку самых популярных фото соцсети. На момент публикации статьи количество лайков составляет более 19 миллионов. 

Это не первый раз, когда Айлиш удивляет сменой имиджа - за время своей карьера она была платиновой блондинкой, а также были и синие волосы и, конечно, самые узнаваемые черные волосы с кислотно-зелеными корнями. 

Как сообщает Vanity Fair, Айлиш постепенно осветляла волосы шесть недель и скрывала их под париком на 63-й церемонии вручения премии "Грэмми", которая прошла 14 марта.

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