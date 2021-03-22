80 бокалов за 900 евро и фарфоровая посуда из Германии. Подробности об "учебном домике" Rīgas meži

На прошлой неделе с должности были сняты руководитель Rīgas meži Айвар Тауриньш и член правления Юрис Бушкевицс. Оба подозреваются в несоразмерных и непрозрачных тратах из-за решения вложить 600 000 евро в одно из зданий экологического образовательного проекта Zaļā klase ("Зеленый класс"). Подробности этого дела изучала передача Nekā personīga. Например, выяснилось о закупке 80 бокалов за 900 евро. Но это еще не все.
О Rīgas meži
Rīgas meži - третий по величине управляющий лесом в Латвии. Общая площадь впечатляет - 62 тысячи гектаров, в том числе компании принадлежит олений питомник и лесопилка Norupe.
Rīgas meži - одно из немногих капитальных обществ в столице, которое работает без убытков. В прошлом году оборот компании составил 17 миллионов, прибыль - 600 тысяч евро. С момента основания компании ею руководил Айвар Тауриньш, а Юрис Бушкевицс был членом правления девять лет.
Помимо прямых обязанностей компания также занимается организацией культурных и спортивных мероприятий. Образовательный проект Zaļā klase стартовал шесть лет назад. В годовых отчетах компании указано, что цель проекта - познакомить детей с полным циклом ведения лесного хозяйства - "от семян до древесины", что позволит оценить в том числе качество работы Rīgas meži.
Что случилось?
Мэр Риги Мартиньш Стакис получил довольно подробное сообщение, ознакомившись с которым, он его засекретил и анонимизировал, чтобы защитить предоставившего его человека. Это сообщение мэр передал официальным лицам.
По словам председателя комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Эдмунда Цепуритиса, в сообщении содержится информация об очень крупных несбалансированных инвестициях в одно отдельное здание в рамках проекта Zaļā klase. Здание расположено рядом с оленьим питомником недалеко от Огрского лесничества.
Постройка визуально напоминает охотничий домик, что вызывает сомнения в ее предназначении. В строительство вложено 627 367 евро.
Из документов следует, что сруб был привезен уже в готовом виде, но самые высокие затраты пришлись на демонтаж и транспортировку (68 730 евро), строительные материалы (57 554 евро) и заработную плату строителей (142 241 евро). Только в стеклянный фасад здания, спроектированного Arhis, было вложено 50 тысяч евро.
Строительство и закупки для Zaļā klase, по словам сообщившего, контролировал сотрудник Rīgas meži, отец невестки председателя правления Айвара Тауриньша.
Вложения скрывали от акционеров и в годовых отчетах указывали их как инвестиции. "На данный момент у нас есть повод подозревать расточительство муниципальных средств. Фактически они были вложены в одно здание, полезность которого для целей экологического просвещения сомнительна", - отметил Цепуритис.
Интересные детали интерьера
Внешний вид сомнительного здания указывает на то, что оно лучше подходит для частных развлекательных мероприятий, чем для экологического просвещения. Некоторые предметы мебели и оборудования в здании можно отнести к категории эксклюзивных.
Например, один угловой диван стоил 600 евро. Всего их 11. Кроме проектора, никакого оборудования для занятий здесь нет. Но есть камин.
Из Германии была заказана фарфоровая посуда со стилизованным изображением оленя. За 2000 евро.
"Я только что взял один из документов, в котором есть такие закупки, как бокалы. Эксклюзивные и достаточно дорогие. Рюмки для водки, фужеры, другие виды бокалов для алкоголя... Мне трудно представить аудиторию, для которой они предназначены. И только за 80 бокалов сумма - 900 евро", - рассказал Цепуритис.
Комментарий бывших сотрудников Rīgas meži
Айвар Тауриньш, бывший председатель правления SIA Rīgas meži, отмечает: "Zaļā klase - одна из лучших работ в моей жизни, что я сделал. И я глубоко убежден, что там ничего не растрачено зря и это всего лишь мнение того, кто написал сообщение. У нас была запланирована новая охотничья школа. Мы хотели сделать это с первого дня. Так, чтобы этот раздел лесной отрасли был адекватно представлен, и мы видим, как это происходит. Чтобы не было ничего "по углам". Пусть будет цивилизованно, как и положено. Это все для детей. Это только для детей. Ни для кого другого".
Бывший член правления SIA Rīgas meži Юрис Бушкевицс также попытался оправдать непропорциональные расходы:
"Я считаю, что наша молодежь не должна обучаться в сарае, в котором показывают, как сколотить клетку. Мы должны показывать лучшее. Примеры есть и в других странах Европы. (...) Я впервые слышу о бокалах для алкоголя. Скорее всего, это стаканы для лимонада".
Итог
Рижская дума, по всей видимости, такие объяснения не приняла. Новые члены правления Rīgas meži должны быть выбраны на конкурсной основе.