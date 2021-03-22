80 бокалов за 900 евро и фарфоровая посуда из Германии. Подробности об "учебном домике" Rīgas meži

О Rīgas meži

Rīgas meži - третий по величине управляющий лесом в Латвии. Общая площадь впечатляет - 62 тысячи гектаров, в том числе компании принадлежит олений питомник и лесопилка Norupe.

Rīgas meži - одно из немногих капитальных обществ в столице, которое работает без убытков. В прошлом году оборот компании составил 17 миллионов, прибыль - 600 тысяч евро. С момента основания компании ею руководил Айвар Тауриньш, а Юрис Бушкевицс был членом правления девять лет.

Помимо прямых обязанностей компания также занимается организацией культурных и спортивных мероприятий. Образовательный проект Zaļā klase стартовал шесть лет назад. В годовых отчетах компании указано, что цель проекта - познакомить детей с полным циклом ведения лесного хозяйства - "от семян до древесины", что позволит оценить в том числе качество работы Rīgas meži.

Что случилось?

Мэр Риги Мартиньш Стакис получил довольно подробное сообщение, ознакомившись с которым, он его засекретил и анонимизировал, чтобы защитить предоставившего его человека. Это сообщение мэр передал официальным лицам.

По словам председателя комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Эдмунда Цепуритиса, в сообщении содержится информация об очень крупных несбалансированных инвестициях в одно отдельное здание в рамках проекта Zaļā klase. Здание расположено рядом с оленьим питомником недалеко от Огрского лесничества.

Постройка визуально напоминает охотничий домик, что вызывает сомнения в ее предназначении. В строительство вложено 627 367 евро. 1

Из документов следует, что сруб был привезен уже в готовом виде, но самые высокие затраты пришлись на демонтаж и транспортировку (68 730 евро), строительные материалы (57 554 евро) и заработную плату строителей (142 241 евро). Только в стеклянный фасад здания, спроектированного Arhis, было вложено 50 тысяч евро.

Строительство и закупки для Zaļā klase, по словам сообщившего, контролировал сотрудник Rīgas meži, отец невестки председателя правления Айвара Тауриньша.

​Вложения скрывали от акционеров и в годовых отчетах указывали их как инвестиции. "На данный момент у нас есть повод подозревать расточительство муниципальных средств. Фактически они были вложены в одно здание, полезность которого для целей экологического просвещения сомнительна", - отметил Цепуритис.

Интересные детали интерьера

Внешний вид сомнительного здания указывает на то, что оно лучше подходит для частных развлекательных мероприятий, чем для экологического просвещения. Некоторые предметы мебели и оборудования в здании можно отнести к категории эксклюзивных.

Например, один угловой диван стоил 600 евро. Всего их 11. Кроме проектора, никакого оборудования для занятий здесь нет. Но есть камин.

ФОТО: Кадр из видео

Из Германии была заказана фарфоровая посуда со стилизованным изображением оленя. За 2000 евро. 1

"Я только что взял один из документов, в котором есть такие закупки, как бокалы. Эксклюзивные и достаточно дорогие. Рюмки для водки, фужеры, другие виды бокалов для алкоголя... Мне трудно представить аудиторию, для которой они предназначены. И только за 80 бокалов сумма - 900 евро", - рассказал Цепуритис.

Комментарий бывших сотрудников Rīgas meži

Айвар Тауриньш, бывший председатель правления SIA Rīgas meži, отмечает: "Zaļā klase - одна из лучших работ в моей жизни, что я сделал. И я глубоко убежден, что там ничего не растрачено зря и это всего лишь мнение того, кто написал сообщение. У нас была запланирована новая охотничья школа. Мы хотели сделать это с первого дня. Так, чтобы этот раздел лесной отрасли был адекватно представлен, и мы видим, как это происходит. Чтобы не было ничего "по углам". Пусть будет цивилизованно, как и положено. Это все для детей. Это только для детей. Ни для кого другого".

Бывший член правления SIA Rīgas meži Юрис Бушкевицс также попытался оправдать непропорциональные расходы:

"Я считаю, что наша молодежь не должна обучаться в сарае, в котором показывают, как сколотить клетку. Мы должны показывать лучшее. Примеры есть и в других странах Европы. (...) Я впервые слышу о бокалах для алкоголя. Скорее всего, это стаканы для лимонада".

Итог

Рижская дума, по всей видимости, такие объяснения не приняла. Новые члены правления Rīgas meži должны быть выбраны на конкурсной основе.