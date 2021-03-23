Министр юстиции обсудит с представителями церквей соблюдение ограничений из-за Covid-19 на Пасху

"Учитывая, что на Пасху в латвийских церквях собирается широкий круг посетителей, проведение богослужений во время чрезвычайного положения налагает на всех нас большую ответственность за здоровье населения", - подчеркнул Борданс.

Он призывает принимать участие в праздничном богослужении удаленно с помощью интернета, телевидения и радио.

Согласно приказу Кабинета министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации, во время чрезвычайного положения в местах проведения религиозных действ как посетители, так и священнослужители должны носить маски и соблюдать дистанцию два метра. Заполняемость мест проведения религиозных действ не должна превышать 20% от возможной, при этом на каждого человека должно приходиться по меньшей мере 10 кв. м.

Минюст обратится ко всем религиозным организациям с просьбой публично проинформировать членов своих приходов об ограничениях и призвать их ответственно относиться к мерам предосторожности.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало предложение Минюста о продлении часов работы религиозных организаций на Пасху.