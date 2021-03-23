Вт, 23.03.2021
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Ксения Собчак

Министр юстиции обсудит с представителями церквей соблюдение ограничений из-за Covid-19 на Пасху

ФОТО: LETA/Ivars Soikāns

Сегодня министр юстиции Янис Борданс созвал заседание консультативного совета по религиозным делам, чтобы дистанционно обсудить с представителями религиозных организаций соблюдение требований эпидемиологической безопасности в церквях на Пасху, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

"Учитывая, что на Пасху в латвийских церквях собирается широкий круг посетителей, проведение богослужений во время чрезвычайного положения налагает на всех нас большую ответственность за здоровье населения", - подчеркнул Борданс.

Он призывает принимать участие в праздничном богослужении удаленно с помощью интернета, телевидения и радио.

Согласно приказу Кабинета министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации, во время чрезвычайного положения в местах проведения религиозных действ как посетители, так и священнослужители должны носить маски и соблюдать дистанцию два метра. Заполняемость мест проведения религиозных действ не должна превышать 20% от возможной, при этом на каждого человека должно приходиться по меньшей мере 10 кв. м.

Минюст обратится ко всем религиозным организациям с просьбой публично проинформировать членов своих приходов об ограничениях и призвать их ответственно относиться к мерам предосторожности.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало предложение Минюста о продлении часов работы религиозных организаций на Пасху.

27 и 28 марта разрешено продлить работу церквей до 24:00. В ночь на 4 апреля церквям разрешено работать до 01:00, а 24 апреля - до 22:00.

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