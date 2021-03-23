В Эстонии пожилая женщина ушла из палаты в ночной рубашке и была найдена мертвой рядом с больницей

Отделение сестринского ухода расположено на третьем этаже Валгаской больницы, где во время трагического события проходили лечение 25 пациентов и присутствовали трое сотрудников - двое сиделок и медсестра. Руководитель сестринского дела больницы Анастасия Орг сказала, что пожилая женщина, вероятно, вышла из здания в пять или половину седьмого утра, когда персонал был занят утренними делами. "Если они складывают вещи, переходят из палаты в палату, то общий коридор остается без присмотра. Медсестра занималась своими делами, сиделки были заняты своими делами. До того, как они пришли в палату, они увидели, что человек находится в туалете. Ее тапочки остались у кровати. Когда сотрудники вернулись, то обнаружили, что в туалете ее нет", - рассказала Орг.

Персонал обыскал все места в палате, но не нашел женщину ни там, ни где-либо еще в больнице. "Около семи часов медсестра отделения сообщила в Центр тревоги, что женщина пропала. Где-то после семи часов прохожий обнаружил, что человек лежит на земле, и позвонил в Центр тревоги. Центр тревоги направил на место скорую помощь, которая констатировала смерть", - добавила она.

Причину смерти выяснит экспертиза

Тело нашли рядом с домом под окном туалета отделения. Как женщине удалось выйти незамеченным и что стало причиной смерти, в понедельник еще не было ясно. Пожилая женщина выходила из здания в одной ночной рубашке, поэтому не исключено, что она замерзла насмерть. Кроме того, по словам Орг, с самого начала было неясно, могла ли женщина выпрыгнуть из окна. Скорее всего не с третьего этажа, потому что окна на этом этаже, как известно, были закрыты.

Возможно, женщина вышла из дома по лестнице, ведущей вниз с третьего этажа, но пока это только предположение. Старшая сестра отделения Марьяна Кроон проверяла записи с камер видеонаблюдения. "Я действительно еще не могу сказать, где она могла выйти", - сказала она в понедельник утром.

У погибшей женщины была деменция и другие диагнозы, но ни одно из этих заболеваний, по словам Орг, не было таким, чтобы быстро привести к смерти. Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагнэ Кейск заявил, что на теле пожилой женщины не было обнаружено никаких следов насилия, а точная причина смерти будет выяснена ​​в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Больница планирует пересмотреть организацию работы

В последнее время в больнице не было трагических случаев. «Люди сбегали, но очень быстро их находили, замечали и тут же возвращали», - сказал Орг.

Больница начнет внутреннее расследование, чтобы установить ход происшествия. Заведующий медперсоналом уже обратился за разъяснениями к дежурившим во время происшествия сотрудникам. "Давайте посмотрим, как мы можем управлять передвижениями внутри больницы. Понятно, что людей нельзя запирать в палатах. Возможно, один из вариантов - звонок для охранника при открытии двери. Планирую поговорить, чтобы пересмотреть организацию работы во всем здании. Это очень тяжелый урок", - сказала Анастасия Орг, которая попросила людей быть бдительными, если они увидят кого-то в неподходящей одежде или перемещающегося в необычном месте.

В начале февраля аналогичное событие произошло в пансионате "Хельме" волости Тырва Валгаского уезда, когда 92-летний мужчина, который также рано утром вышел из дома призрения, был найден еще живым возле здания, но прибывший скорая помощь констатировала его смерть.