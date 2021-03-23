В Австралии вcплыли записанные в парламенте секс-видео

Экс-сотрудница правительства Австралии 26-летняя Бриттани Хиггинс заявила, что ее изнасиловали в кабинете одного из министров в 2019 году. Она рассказала, что не сообщила о происшествии в полицию, так как боялась потерять работу.

После заявления Хиггинс были сделаны другие подобные обвинения. На прошлой неделе тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против сексуального насилия над женщинами.

На этой неделе бывший член парламента передал в австралийские СМИ секс-видео из здания парламента, которые были сделаны два года назад. Он заявил, что молельная комната в здании использовалась для секса и что в парламенте были проститутки. Экс-парламентарий сказал, что стал "невосприимчивым" к такого рода фотографиям и видео, потому что получал их очень часто.

Он указал на "культуру, в которой мужчины считают, что они могут делать что вздумается" в парламенте, и охарактеризовал нескольких своих бывших коллег как "морально павших".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил во вторник, 23 марта, что он "шокирован".

"Мы должны навести порядок в этом доме. Необходимо отложить политику и выявить проблему, а потом решить ее", - сказал Моррисон, которого критиковали за отказ встретиться с протестующими на публике.

Министр Карен Эндрюс заявила журналистам, что ее совесть больше не позволяет ей хранить молчание о сексизме в австралийской политике. 6

Она считает, что следует рассмотреть вопрос о введении гендерных квот в парламенте. Моррисон также не исключает такой возможности.