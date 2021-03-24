Лукашенко собрался на пенсию. Уцелеет ли его система?

Лукашенко и его окружение, вероятно, хотят для этих целей закрепить в конституции особый статус ВНС, "чтобы избирательные процедуры были еще менее прозрачными, а власть - реальная". Это важно потому, что электоральная поддержка Лукашенко слабеет "и насчет большинства он уже не имеет никаких шансов", подчеркнул политолог.
В то же время, отметил он, транзит власти - дело рискованное, в этом смысле Лукашенко в какой-то степени стал заложником собственной системы.
Эксперт: потом будет "делукашенизация"
Кроме всего прочего, Лукашенко попадает во временну́ю и концептуальную (если говорить о переделке конституции) вилку.
Смотрите: с одной стороны, он уже пообещал, что референдум по новой конституции состоится не позже чем в начале будущего года. С другой стороны, вождь явно не торопится уступать кресло - похоже, хотел бы как минимум досидеть до конца текущей каденции, то есть до 2025 года.
Ход мыслей понятен: и в принципе это кресло насижено, и политическая обстановка, хоть протесты и придушены, не выглядит стабильной, так что лучше не будить лихо. Да, плебисцит, коль уж он обещан, проведем, а вот с новыми выборами можно потянуть под предлогом, что отечество, как всегда, в опасности.
Но тогда возникает большая закавыка с характером изменений конституции. Лукашенко заявлял, что следующему президенту оставлять такие колоссальные полномочия негоже. Мол, не факт, что тот сможет ими как следует распорядиться (при этом у первого президента, видимо, нет сомнений в том, что сам он этими полномочиями распоряжается как надо).
Однако если прилично урезать полномочия президента на референдуме в начале 2022 года (а по уму эту кампанию лучше вообще до новогодних праздников провернуть), то Лукашенко, если он намерен сидеть до 2025 года, обстрижет полномочия самому себе. Так что если возобладает идея серьезно перекроить полномочия под преемника, то с новыми президентскими выборами и переходом в амплуа белорусского Назарбаева тянуть нелогично.
В общем, Лукашенко, тяготеющий к статус-кво, к заморозке ситуации, вошел в зону сильного психологического дискомфорта: обстоятельства и время поджимают, нужно выбирать парадигму действий, а между тем прокрастинация сковывает волю.
Пока, как видим, и сам он, и его окружение, и государственные СМИ твердят, что и эта конституция хорошая, сильно ее ломать не нужно - так, по мелочам подшлифовать. Приводят в доказательство сомнительную социологию. Свита очевидно чувствует консервативные настроения вождя, опасающегося трогать любовно отстроенную систему.
Карбалевич считает: если Лукашенко действительно уйдет, то политический режим, который он "скроил по своему образу и подобию", будет подвергнут серьезной трансформации, произойдет "делукашенизация". Однако "если он собирается действовать по схеме Назарбаева, уходить не уходя, то процесс изменений будет идти медленно, если вообще будет идти".
Любой преемник неизбежно начнет собственную игру