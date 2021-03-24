Лукашенко собрался на пенсию. Уцелеет ли его система?

Приходится думать о транзите власти

Лукашенко уже много лет повторяет, что наелся власти, однако раз за разом снова баллотируется в президенты. Так что сходу принимать его пенсионную риторику за чистую монету вряд ли стоит.

Скажем, в том же Гатове он пригрозил подчиненным: "Я приеду через год, и не дай бог эта песня [о приватизации предприятия] сохранится". То есть как минимум до марта 2022 года Лукашенко себя пенсионером не мыслит.

Однако очевидно и то, что в последние месяцы он с темой своего ухода, транзита власти зачастил. Что может быть отражением тяжелых раздумий, терзающих вождя политического режима.

В частности, об условиях своего исхода из власти он говорил на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале: мол, не должно быть "никаких протестных действий" и "ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может".

19 марта в Гродно Лукашенко заявил: "Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую". И как возможных кандидатов на выборах представил находившихся рядом Юрия Караева, помощника президента - инспектора по Гродненской области, и Владимира Караника, руководителя области.

Но очевидно, что эти вертикальщики просто попались под руку. Караев, например, в принципе не может баллотироваться, потому что родился не в Беларуси, а во Владикавказе. Да и нахождение во главе МВД на пике подавления протестов в прошлом году вряд ли украсило репутацию этого деятеля. Равно как вряд ли добавило популярности Каранику руководство Минздравом, когда грянула пандемия.

В общем, кандидаты не ахти. И затронь Лукашенко эту тему в другом месте с другой свитой - наверняка указал бы для примера на иных персонажей.

Называть же настоящего преемника опасно. Номенклатура ведь держит нос по ветру. Начнется ее перетекание от старого Акелы к будущему вождю, пойдет брожение. По этой и другим причинам транзит власти - ахиллесова пята персоналистских режимов. Показательно, что сам термин "транзит власти" вызывает у Лукашенко эмоциональную, несколько раздраженную реакцию.

Вождь стал заложником собственной системы

Заявление Лукашенко о скором переходе в статус пенсионера нужно воспринимать с осторожностью, считает эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич.

На эту тему Лукашенко "делает противоречивые заявления". Возможно, проверяет реакцию подчиненных. Не исключено, что он сам до конца не решил еще, как действовать в вопросе транзита власти, отметил Карбалевич в комментарии для Naviny.by. Вполне возможно, что как уход на пенсию он трактует вариант, при котором станет во главе ВНС, предположил аналитик.